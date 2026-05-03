Zelda trifft auf Pokémon Pokopia: Spieler rekonstruiert die Wüstenmetropole aus BotW und das Ergebnis ist erstaunlich

In Pokémon Pokopia kann man sich stundenlang im Bau diverser Projekte verlieren und wie ein Gamer zeigt, müssen diese nicht einem Muster folgen. Auch andere Spiele können mit etwas Fantasie in das Sandbox-Abenteuer portiert werden.

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Christos Tsogos
03.05.2026 | 19:00 Uhr

In Pokémon Pokopia könnt ihr fast alles bauen! In Pokémon Pokopia könnt ihr fast alles bauen!

In Pokémon Pokopia gibt es viele Projekte, denen man sich widmen kann, und wenn sich die Langeweile breit macht, schadet es nicht, wenn man seinen Horizont erweitert. Witty-Plum-9572 zeigte das eindrucksvoll auf Reddit mit einem neuen Bauvorhaben, denn das Wüstenbiom von Neulandia bot die ideale Voraussetzung dafür, ein berühmtes Dorf von Zelda: Breath of the Wild nachzubauen: Gerudo Town.

Eine perfekte Kopie mit Details, die euch schmunzeln lassen

Wer schon einmal durch die engen Gassen von Gerudo Town in Breath of the Wild spaziert ist, wird viele Details sofort wieder erkennen. Ob es nun die charakteristische Architektur der flachen Dächer, die besonderen Torbögen oder den verwinkelten Aufgängen sind, alles im umgesetzten Projekt von Witty-Plum-9572 strotzt nur so vor Detailverliebtheit.

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Abseits davon wurde auch die grobe Form des Ortes perfekt in Pokopia repliziert - dazu gehören die Wasserläufe, die Marktstände oder auch die Bäume in der Mitte des Marktes. Auch wenn man nicht 1 zu 1 Gerudo darstellen kann, so sind sich viele Fans in den Kommentaren sicher, dass sich der User komplett ins Zeug gelegt hat, um ein solches Ergebnis zu erzeugen.

Auf Reddit teilen somit viele Fans ihre Begeisterungen durch ihre 147 Kommentare und über 3100 Upvotes mit (Stand 23. April 2026 um 14:17 Uhr). Reddit-User DonChrisote meldete sich dabei ebenfalls zu Wort und meinte, er sei beeindruckt vom Bauprojekt rund um Gerudo.

Video starten 0:19 Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln

Er selber sei ebenfalls dran, etwas von Zelda in Pokopia zu portieren, doch er sei sich unsicher, ob nicht andere Gamer dieselbe Idee haben und sein Vorhaben viel besser umsetzen können als er.

Der User Ducallan scherzt sogar, denn laut ihm fehle ein wichtiges Detail in der nachgebauten Stadt: Das riesige Bikini-Oberteil auf dem Kleider-Shop, doch abseits davon sei alles genauso wie im Spiel. Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu beim Anblick des Projektes.

Die Gerudo-Stadt ist nicht das erste Fan-Projekt, dass die Welten von Pokopia und dem Zelda-Universum verschmelzen lässt:

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Pokémon Pokopia zeigt damit erneut, welche krassen Bauwerke die Community erschaffen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein weiterer Gamer dieses Bauvorhaben mit etwas Größerem toppt, doch bis dahin müssen wir uns noch ein wenig gedulden.

Wie krass habt ihr eure Insel umgebaut und seid ihr ebenfalls so weit gegangen, dass ihr sogar Dinge aus anderen Spielen in Pokopia portiert habt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

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Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

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