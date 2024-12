Open-World-Hit für PS5 im Angebot: Dieses Spiel aus 2024 vermischt Dark Souls mit Assassin’s Creed

Lust auf eine große Open World und auf spannende Nahkämpfe im Soulslike-Stil? Dieses PS5-Spiel bietet beides!

PS5-Exklusivhit im Sale: Open World mit Schwertern und Schusswaffen

Gerade in den spannenden Nahkämpfen spielt Rise of the Ronin seine Stärken aus.

Es geht hier um Rise of the Ronin. Das im Frühjahr erschienene Open-World-Spiel wirkt auf den ersten Blick wie ein Assassin’s Creed in Japan (und ähnelt damit dem nächstes Jahr erscheinenden Assassin’s Creed Shadows). Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Protagonist hier ähnlich beweglich über die Dächer der Städte turnt, wie wir es von den Assassinen gewohnt sind. Die weiten Landschaften dürfen wir sogar mit einem Gleiter überfliegen.

Obwohl wir über verschiedene Schleich- und Meuchelangriffe verfügen, erinnert das Kampfsystem jedoch eher an Dark Souls, weil es stark auf spannende Nahkämpfe und fordernde Bossgegner setzt. Vor allem die Schwertkampfduelle gegen Samurai sind das Gameplay-Highlight des Spiels. Hier können wir nicht einfach blind vorstürmen, sondern müssen die Haltung des Gegners stören, um dann Schwachstellen in seiner Deckung auszunutzen.

Auch Schusswaffen können wir in Rise of the Ronin verwenden, Magie und andere übernatürliche Phänomene gibt es hingegen nicht. Schließlich ist das Spiel im historischen Japan des Jahres 1863 angesiedelt. Trotzdem bekommen wir ein umfangreiches Charakterentwicklungssystem, das uns eine Menge Skills lernen und verschiedene Spielstile ausprobieren lässt. So können wir beispielsweise Tiere zähmen und für uns kämpfen lassen.

Perfekt ist Rise of the Ronin trotz allem nicht. Die Open World hätte etwa ruhig noch ein paar mehr Geheimnisse und spannende Nebenaufgaben für uns bereithalten können, die Story rund um die Aufstände gegen die brutale Tyrannei des Shogun hätte ebenfalls mehr hergegeben. Dennoch: Wenn es euch vor allem auf das Gameplay ankommt und ihr sowohl offene Spielwelten als auch Soulslikes liebt, dürfte Rise of the Ronin genau euer Spiel sein.

