Open World für 13€: Dieses kontroverse, aber wunderschöne PS5-Spiel gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis im Angebot

Ein großer Erfolg war dieses PS5-Spiel nicht gerade, aber seine Open World und sein Kampfsystem haben durchaus einiges zu bieten.

Lust darauf, eine wunderschöne Fantasy-Welt zu bereisen und euch dank eines komplexen Zaubersystems spannende Kämpfe zu liefern? Dann solltet ihr einen Blick auf dieses Angebot werfen: Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Open-World-Spiel für PS5 zum Schnäppchenpreis von nur 13,10€ sichern. Laut Vergleichsplattformen ist es nirgendwo günstiger zu bekommen.

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

PS5-Open-World für 13€: Schicke Landschaften, viele Zauber und fragwürdige Story

Die Open World von Forspoken ist schick anzusehen und macht nicht zuletzt dank des rasanten Bewegungssystems auch Spaß.

Die Rede ist hier vom aus dem Hause Square Enix (Final Fantasy) stammenden Forspoken, das bei seinem Release im Jahr 2023 alles andere als der erhoffte große Erfolg war. Dabei hat das Open-World-Spiel durchaus eine Menge zu bieten, vor allem optisch: Ihr werdet in eine Fantasy-Welt geschickt, die neben weiten, wunderschönen Landschaften auch beeindruckende, fantasievolle Architektur und blühende Städte und Dörfer sowie geheimnisvolle Ruinen zu bieten hat.

Beim Gameplay kann Forspoken ebenfalls punkten: Durch das hervorragende Parkoursystem macht schon allein die Bewegung durch die Spielwelt eine Menge Spaß, wenn man sich beispielsweise mit dem Enterhaken von Felsen zu Felsen schwingt oder über das Wasser gleitet. Im Spielverlauf schaltet ihr immer wieder neue Fähigkeiten frei, die euch noch mehr Bewegungsfreiheit verschaffen.

Ebenfalls gelungen ist das Kampfsystem: Die zahlreichen Angriffs- und Unterstützungszauber bieten genügend kreativen Freiraum, um mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren und die eigene Strategie immer wieder an die Stärken und Schwächen der verschiedenen Gegnertypen anzupassen. In den Dungeons und Ruinen findet ihr mehr als genug Gegnerhorden und Bosse, um euch ordentlich austoben zu können.

Gescheitert ist Forspoken neben dem Marketing vor allem an der Story und den Charakteren. Ihr spielt eine junge Frau aus New York, die in eine Fantasy-Welt entführt wird und diese nun mithilfe magischer Fähigkeiten, über die sie plötzlich verfügt, retten soll. Der Ansatz hätte zwar Potential gehabt, aber leider kommt die Geschichte nach dem Start nicht in Fahrt, die Dialoge sind teilweise schlecht geschrieben und die Hauptfigur ist schlicht nicht sympathisch.

Wenn ihr bei Spielen viel Wert auf die Geschichte legt und euch richtig in eure Figur einfühlen wollt, solltet ihr von Forspoken also lieber generell die Finger lassen, unabhängig vom Preis. Wenn ihr aber Lust darauf habt, durch eine schicke Open World zu rasen, Ruinen zu erkunden und spannende Magie-Kämpfe auszutragen, ist Forspoken die 13,10€ im aktuellen Amazon-Angebot allemal wert.