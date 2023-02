Forspoken: Dicker PS5-Patch soll Grafik, Performance und Spielbarkeit verbessern

Seit ein paar Wochen ist Forspoken mittlerweile erhältlich, wirkliche Begeisterung konnte der Titel aber nicht auslösen – auch in unserem Test zu Forspoken. Zwar machen das Parkoursystem und auch die Kämpfe ziemlich Laune, allerdings leidet der Titel auch unter der leeren Spielwelt und der konfusen Story.

Auf der PS5 und dem PC hat Forspoken zudem auch mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen, darunter eine ziemlich niedrige Auflösung, Unschärfen und Ruckler im Leistungs- und Qualitätsmodus. Das dämpft den Gesamteindruck zusätzlich, jetzt ist aber zumindest in diesem Punkt Besserung in Sicht.

Denn: Wie das Studio hinter Forspoken auf Twitter angekündigt hat, wird es einen großen Patch geben, der für zahlreiche Verbesserungen sorgen soll. Im Wortlaut heißt es:

"Wir haben uns all euer Feedback angehört und arbeiten hart an einem kommenden Patch, der Verbesserungen der Gesamtleistung, der Grafik, der Spielbarkeit und allgemeine Updates und Korrekturen des Spielinhalts für PS5 und verschiedene PC-Hardwarekonfigurationen enthalten wird."

Wann soll der Patch erscheinen? Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, die Entwickler*innen werden aber ein Update geben, sobald es dazu mehr Infos gibt.

Erste Reaktionen fallen positiv aus

Die Ankündigung wird in der Community jedenfalls wohlwollend aufgenommen. Unter dem Twitter-Post sind jedenfalls etliche Kommentare von Fans zu finden, die andeuten, dass das Spiel selbst viel Spaß macht, die technischen Probleme diesen Spaß aber ordentlich trüben würden.

Es bleibt natürlich abzuwarten, wie umfangreich der Patch letzendlich ausfällt und ob er wirklich die vielfältigen technischen Probleme beseitigen kann. Ein Schritt in die richtige Richtung könnte dieser vermeintlich dicke Patch aber in jedem Fall sein. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zum Timing gibt.

Mehr Inhalte zu Forspoken auf GamePro.de

18:26 Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Forspoken ist seit dem 24. Januar für die PS5 und den PC erhältlich. In dem Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Frey Holland, die in der bedrohlichen Fantasy-Welt Athia strandet und sich dort übermenschliche Kräfte aneignet. Mit denen kämpft sie gegen Monster und andere Kreaturen. Die Kritiken des Spiels reichten bislang von "enttäuschend" bis "fantastisch".