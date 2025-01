Open-World-Rennspiel für PS5 im Angebot: Rast jetzt mit 700 Fahrzeugen über zwei wunderschöne Inseln!

Ein Rennspiel mit echtem Urlaubsfeeling: Diesen Open-World-Racer für PS5 könnt ihr gerade günstig abstauben.

Wenn ihr die kalten Wintertage lieber in einem sonnigen Urlaubsparadies verbringen wollt und zudem noch Lust auf einen tollen Arcade-Racer für PS5 habt, könnt ihr gerade bei Amazon ein Schnäppchen machen. Dort gibt es nämlich jetzt eines der besten Open-World-Rennspiele, das die Konsole zu bieten hat, günstig im Sonderangebot:

Neben der PS5-Version könnt ihr auch die PS4-Fassung günstiger abstauben. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals dauern. Sie könnten also jederzeit wieder beendet werden.

PS5-Rennspielhit mit einer paradiesischen Open World

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

Es geht hier um The Crew Motorfest, in dem ihr an einem riesigen Motorsport-Festival auf Hawaii teilnehmt. Das ursprüngliche Spiel lieferte bereits die Insel O’ahu mit wunderschönen Landschaften, von sonnigen Stränden über dichte Wälder bis hin zum Vulkankrater, sowie mit Hawaiis Hauptstadt Honolulu. Durch ein riesiges Update Ende 2024 ist inzwischen mit Maui eine zweite große Insel hinzugekommen, die unter anderem durch ihre Gebirgskurse beeindruckt.

Mindestens ebenso eindrucksvoll wie die Open World ist der Fuhrpark von The Crew Motorfest. Die Anzahl an Vehikeln ist durch Updates inzwischen von ursprünglich 600 auf über 700 gestiegen. Darunter findet ihr nicht nur Autos vom Oldtimer bis zum Formel-1-Rennwagen, sondern auch Motorräder, Motorboote und sogar Flugzeuge! Je nachdem, worauf ihr gerade Lust habt, könnt ihr euch von den sogenannten Playlists zu thematisch passenden Events auf der ganzen Spielwelt führen lassen.

Mit Maui wurde erst vor zwei Monaten eine große neue Insel zur Open World von The Crew Motorfest hinzugefügt.

Spielerisch handelt es sich bei The Crew Motorfest um einen einsteigerfreundlichen Arcade-Racer, der den Spaß an halsbrecherischen Geschwindigkeiten über den Realismus stellt. Wer also nach einem PS5-Rennspiel sucht, das eine authentische Rennsportsimulation liefert, ist nach wie vor bei Gran Turismo 7 besser aufgehoben. Dort bekommt ihr aber weder eine Open World noch eine solche Vielfalt an Fahrzeugen.

Wer also so ziemlich alles steuern möchte, was einen Motor hat, und noch dazu ein riesiges, sonniges Urlaubsparadies erkunden möchte, sollte The Crew Motorfest eine Chance geben. Im aktuellen Angebot für nur 19,99€ bekommt ihr hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: