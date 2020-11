Neben einer ganzen Menge Gaming-Angebote, vor allem für die PS4, gibt es im Black Friday Sale bei Otto natürlich auch einige 4K-Fernseher günstiger. Gerade unter den größten Modellen ab 70 Zoll aufwärts finden sich ein paar interessante Deals, die wir euch in diesem Artikel vorstellen. Wenn ihr lieber selbst nachschauen möchtet, findet ihr hier die Übersicht über die Multimedia-Angebote im Otto Black Friday Sale:

Otto Black Friday Sale: Fernseher und mehr im Angebot

LG UN7070 mit 70 und 75 Zoll

Das günstigste unter den riesigen Modellen ist der LG UN7070. Die Version mit 70 Zoll könnt ihr schon für 599 Euro bekommen. Die 75-Zoll-Version ist mit 749 Euro deutlich teurer. In beiden Fällen ist Otto laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Anbieter.

LG 70UN7070 (4K, 70 Zoll) für 599€ (UVP: 999€)

Der LG UN7070 gehört zu LGs 4K-TVs der unteren Preisklasse aus 2020. Besondere Features könnt ihr hier nicht erwarten, aber für den Preis ist die Bildqualität durchaus gut. Außerdem überzeugt das Modell mit einem sehr niedrigen Input Lag von circa 10 ms.

LG 75UN7070 (4K, 75 Zoll) für 749€ (UVP: 1.299€)

Neukundenrabatt: Wenn ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch mit dem Code 81258 15 Euro Neukundenrabatt sichern.

Sony XH8096 mit 75 Zoll

Eine Preisklasse höher findet ihr den Sony XH8096 mit 75 Zoll, den ihr für 1.049 Euro bekommt. Auch hier ist Otto laut Vergleichsplattformen momentan am günstigsten. Der Sony XH9096 verfügt ebenfalls über einen sehr niedrigen Input Lag von rund 10 ms. Außerdem bietet er eine höhere Spitzenhelligkeit und kommt daher besser mit HDR-Inhalten zurecht. Im Vergleich zu noch teureren Modellen fehlt ihm aber das 120-Hz-Display.

Sony XH8096 (4K, 75 Zoll) für 1.049€ (UVP: 1.699€)

Samsung QLED Q75T mit 75 Zoll und HDMI 2.1

Der Samsung GQ75Q75T, den es für 1.499 Euro gibt, liegt nochmals eine Qualitätsstufe höher. Das macht sich unter anderem an dem 120-Hz-Display sowie an dem HDMI-2.1-Anschluss bemerkbar. Letzterer sorgt dafür, dass mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K bei 120 fps prinzipiell möglich ist. Das Modell überzeugt außerdem durch einen niedrigen Input Lag, einen sehr hohen Kontrast und natürlich die QLED-Technik, die für bessere Farbdarstellung sorgt.

Samsung GQ75Q75T (4K, 75 Zoll, HDMI 2.1) für 1.499 Euro (UVP: 2436€)

Weitere Black Friday Angebote

Der Black Friday bietet natürlich noch viel mehr. Wenn ihr lieber etwas kleinere 4K-TVs hättet, könnt ihr beispielsweise bei Saturn und MediaMarkt gute Angebote finden. Otto hat im Gaming-Bereich noch einiges zu bieten, vor allem für die PS4. Und natürlich gibt es auch eine Menge Deals bei Amazon und Ebay. Hier haben wir euch eine Übersicht zusammengestellt: