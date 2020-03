Am Freitag, den 20. März erscheint Animal Crossing: New Horizons. Falls ihr bisher noch mit dem Kauf gezögert habt, bekommt ihr nun ein besonders starkes Angebot von OTTO. Allerdings müsst ihr damit leben, dass ihr das Spiel dann ohne einen der besonderen Boni bekommt. Dafür erhaltet ihr Animal Crossing so günstig wie sonst nirgends.



Wer sich bis zum Release die Zeit vertreiben will, kann sich einen Charakter für Animal Crossing bereits jetzt im Fan-Editor erstellen. Ebenfalls ein paar Euro sparen könnt ihr beim Kauf des Nintendo eShop Codes für Animal Crossing.

So könnt ihr Animal Crossing für 37 Euro kaufen

Exklusiv für OTTO Neukunden: Den Preis erreicht ihr durch einen 20 Euro Neukunden-Rabatt und einen 5 Prozent-Newsletter-Gutschein von OTTO. Wie das funktioniert, haben wir euch zusammengefasst.

Meldet euch hier für den OTTO Newsletter für einen fünf Prozent Gutscheincode an. Diesen erhaltet ihr danach per E-Mail. Legt Animal Crossing: New Horizons in den Warenkorb. Löst dort anschließend den 5% Gutscheincode ein. Außerdem könnt ihr im Warenkorb nun den aktuellen Neukunden-Rabatt Gutscheincode 80839 in Höhe von 20 Euro einlösen. Der Preis an der Kasse sinkt nun auf 36,99 Euro. ? Profit

Animal Crossing: New Horizons bei OTTO kaufen

Der Gutscheincode für Neukunden ist bis zum 23. März 2020 gültig.

Besondere Nintendo Switch zum Spiel: Wer möchte, kann sich für Animal Crossing gleich die passende Nintendo Switch kaufen. Es gibt eine Limited Edition im Animal Crossing-Look. Diese setzt dabei auf Pastellfarben, passend zur Insel-Thematik.

2 0 Mehr zum Thema Nintendo Switch – Limited Edition im Animal-Crossing-Look jetzt vorbestellen [Anzeige]