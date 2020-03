Animal Crossing-Editor vertreibt euch Wartezeit bis New Horizons

Es dauert nicht mehr lange, bis Animal Crossing: New Horizons am 20. März endlich erscheint. Im Spiel könnt ihr auch euren Charakter so individualisieren, wie ihr es wollt. Seien es die Augen, der Mund, die Nase oder die Haare. Um die Wartezeit bis dahin noch einmal etwas zu verkürzen und schon eine Idee zu bekommen, wie der eigene Bewohner aussehen soll, hat ein Fan einen passenden Editor veröffentlicht.

Vorab einen Animal Crossing-Bewohner erstellen

Über die Anwendung Mayor Maker von Kyoosh könnt ihr euren eigenen Charakter vorab erstellen. Das ganze funktioniert nicht nur am PC, sondern auch über den Browser auf eurem Smartphone oder Tablet. Eine weitere App oder ähnliches ist nicht nötig. Jedoch kann der erste Ladeprozess mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Sobald der Editor geladen ist, könnt ihr euren eigenen Charakter frei individualisieren. Gerade die Auswahlmöglichkeiten für Augen, Nasen, Münder oder Haare orientieren sich am Spiel. Unentschlossene können sich auch einfach zufällig einen Charakter erstellen lassen. Seid ihr am Ende zufrieden mit eurer Auswahl, könnt ihr sie speichern und mit der Welt teilen:

Nicht alle Items sind aus dem Spiel: Einige der Optionen sind zwar in dem Editor vorhanden aber werden so im Spiel wahrscheinlich nicht auffindbar sein. Dazu gehören die verschiedenen Tierohren, Accessoires wie der Katzenschwanz, der Heiligenschein oder Engelsflügel. Seid euch also bewusst, dass am Ende euer Charakter vielleicht im Spiel nicht ganz so aussehen kann, wie ihr ihn mit dem Editor erstellen könnt.

