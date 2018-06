Overwatch - Neuer Held enthüllt: Ein Hamster im Killer-Mech!

Ein gewaltiger Kampfmech rollt ins Bild, fährt seine vier Beine aus, lässt ein vernichtendes Trommelfeuer los - aber als sich die Luke zum Cockpit öffnet, kommt ein kichernder Hamster zum Vorschein! Dieses Video veröffentlichte Blizzard auf dem offiziellen Overwatch-Twitteraccount mit den Worten "Der Champion enthüllt". Die klare Implikation: Das wird der nächste Held!

Blizzard teaserte den nächsten Overwatch-Helden bereits davor mit mehreren Twitter-Videos an. Das erste zeigte nur eine leere Gasse mit einigen Postern, im zweiten rollte dann der Mech durchs Bild. Die Clips befeuerten die Spekulation, dass es sich bei dem nächsten Helden um den geheimnisvollen Hammond handeln könnte: Eines der anderen tierischen Testsubjekte, das mit Winston in der Horizon Lunar Colony aufwuchs.

