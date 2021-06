Das Wetter ist momentan nicht ganz so toll, und da bietet es sich natürlich an, ein wenig zu zocken. Am besten ist es natürlich, wenn die Spiele auch noch kostenlos sind. An diesem Wochenende könnt ihr gleich drei hochwertige Titel auf eurer Xbox anspielen, oder ihr ladet euch zwei interessante Demos für die Nintendo Switch. Wir sammeln hier alle (temporären) Gratis-Titel für euch.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Saints Row IV: Re-Elected

Verfügbar bis: 27. Juni 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Genre: Action-Adventure/Shooter

Darum geht es: Saints Row begann ursprünglich einmal als Konkurrent für GTA. Als das nicht so recht klappte, wurde die Serie immer abgefahrener. Saints Row IV: Re-Elected macht da keine Ausnahme. Freut euch auf eine Mischung aus abgefahrenen Kräften und derbem Humor.

Dabei wirft Saints Row IV: Re-Elected einige Genres durcheinander. Als Präsident der Vereinigten Staaten werft ihr euch nicht nur in verrückte Schusswechsel, sondern fliegt über Dächer, hüpft durch einen 2D-Sidescroller und rettet gleich die ganze Galaxie. Mit dabei sind alle DLCs, die für den Titel erschienen sind.

Overwatch Origins Edition

Verfügbar bis: 27. Juni 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Nein

Genre: Online-Shooter

Darum geht es: Overwatch wurde inzwischen mit unzähligen Preisen gekrönt und ist bei in der Online-Shooter-Community noch immer extrem beliebt. Schlüpft in eine Rolle als Tank, Fernkämpfer oder Heiler, und helft eurem Team zum Sieg. Blizzard arbeitet momentan an einem Nachfolger, doch Overwatch soll auch nach dem Erscheinen von Teil 2 weiter bestehen bleiben.

Wenn euch der Shooter gefällt, könnt ihr auch gleich vergünstigt zugreifen und ihn euch dauerhaft sichern. Für alle Besitzer einer Gold-Mitgliedschaft ist Overwatch momentan für 19,79 Euro erhältlich. Als Dankeschön erhaltet ihr noch 15 Skins für eure Helden obendrauf.

Warhammer: Vermintide 2

Verfügbar bis: 27. Juni 2021

Xbox Live Gold nötig? Ja

Auch im Game Pass Ultimate enthalten? Ja

Genre: Online-Rollenspiel

Darum geht es: Warhammer: Vermintide 2 ist ein kooperatives Action-Spiel im Warhammer-Universum. Ähnlich wie in Left4Dead kämpft ihr in der First-Person-Ansicht gegen Wellen von Gegnern. Dabei ist es besonders wichtig, dass ihr euch gegenseitig helft, um den Ausgeburten der Hölle standhalten zu können.

Schon der erste Teil, Warhammer: End Times - Vermintide, konnte viele Fans und Kritiker überzeugen, und Warhammer: Vermintide 2 setzt in vielen Bereichen noch eines drauf. Es gibt neue Maps, Gegner, Berufe, Talentbäume, Waffen und vieles mehr. Warhammer: Vermintide 2 kostet 29,99 Euro im Shop, ist aber auch im Game Pass enthalten.

Neue Demos für die Nintendo Switch

NEO: The World Ends with You

Ab heute stellt euch Square Enix auf der Nintendo Switch eine Demo zu NEO: The World Ends with You zur Verfügung. Das Rollenspiel konnte auf dem DS viele Fans für sich gewinnen, und die Switch-Version hat einiges mehr zu bieten als das Original.

Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Rise ist noch ziemlich frisch, da lässt Capcom gleich das nächste Spin-Off auf die Switch los. Monster Hunter Stories 2 bietet allerdings ein etwas anderes Spielerlebnis. In Stories geht es in erster Linie darum, Monster auszubrüten und eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Aber Kämpfe dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Kostenlos sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich nicht, denn ihr müsst für den Aboservice bezahlen. Aber dafür entstehen euch keine Extrakosten. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link findet ihr die aktuellen Gratis-Spiele für Juni.

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?