Palworld: Alle elementaren Stärken und Schwächen der Pals in der Übersicht

Das sind die Stärken und Schwächen von Feuer, Elektro, Erde, Neutral und Co. in Palworld.

Auch in Palworld spielen die elementaren Stärken und Schwächen eine wichtige Rolle, besonders, wenn ihr es mit starken Bossgegnern aufnehmen wollt. Zum Glück ist das System relativ überschaubar und wenn ihr RPGs wie Pokémon gespielt habt, kennt ihr die Grundlagen bereits: Elektro ist etwa stark gegen Wasser, während Wasser umgekehrt schwach gegen Elektro ist.

Wir führen euch hier alle elementaren Stärken und Schwächen übersichtlich auf.

Alle Palworld-Typen und ihre Stärken und Schwächen

Insgesamt gibt es in Palworld neun elementare Typen. Das System ist dabei simpler als in Pokémon und Co., die meisten der Elemente sind nämlich genau gegen einen anderen Typen schwach oder sehr effektiv. Eine Ausnahme ist hier Feuer, das gleich gegen zwei Elemente stark ist: Gras und Eis. Neutral dagegen ist gegen kein Element stark, hat also nur Schwächen.

Hier könnt ihr es euch in der Übersichtsgrafik aus dem Spiel anschauen:

Die Pfeile geben jeweils an, gegen welches andere Element ein Element stark ist.

Hier gibt es auch nochmal die komplette Auflistung:

Feuer Stark gegen: Gras, Eis Schwach gegen: Wasser

Gras Stark gegen: Erde Schwach gegen: Feuer

Boden Stark gegen: Elektro Schwach gegen: Gras

Elektro Stark gegen: Wasser Schwach gegen: Erde

Wasser Stark gegen: Feuer Schwach gegen: Elektro

Eis Stark gegen: Drache Schwach gegen: Feuer

Drache Stark gegen: Schatten Schwach gegen: Eis

Schatten Stark gegen: Neutral Schwach gegen: Drache

Neutral Stark gegen: - Schwach gegen: Schatten



Bedenkt bei den Kämpfen aber auch, dass manche Pals mehr als ein Element besitzen und dadurch mehr Anfälligkeiten, aber auch mehr Stärken haben können. Außerdem können Pals natürlich nicht nur Attacken ihres eigenen Typs erlernen – gut möglich also, dass ein Pal eine Attacke beherrscht, die gegen euren Pal besonders effektiv ist, selbst wenn ihr eigentlich den richtigen Konter gewählt habt. Auch hier ist natürlich ein ausgewogenes Team wichtig, um möglichst viele Stärken und Schwächen abdecken zu können.