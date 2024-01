Palworld Anubis: So könnt ihr am schnellsten den mächtigen Pal züchten

Das Anubis ist nicht nur ein großartiger Kämpfer, sondern auch praktisch in eurer Basis.

Eigentlich erhaltet ihr die mächtigsten Pals in Palworld erst spät im Spiel. Denn um diese überhaupt fangen zu können, braucht ihr starke Pal-Sphären und Ausrüstung, mit der ihr nicht sofort nach einem Angriff umfallt. Doch dank der Zuchtfarm sind selbst Endgame-Pals nur eine einzige Torte entfernt.

Warum ist Anubis so gut

Einer der besten Pals im Spiel ist Anubis. Das liegt zum einen an seiner hohen Angriffskraft in Verbindung mit starken Flächenangriffen. Doch nicht nur auf dem Schlachtfeld macht er eine gute Figur.

Innerhalb eurer Basis glänzt er ebenfalls. Denn er besitzt drei Eigenschaften, die ihn zum perfekten Arbeiter für Erzabbau machen:

Handwerk 4

Bergbau 3

Transport 2

Gerade Bergbau 3 ist äußerst wertvoll, insbesondere wenn ihr schon früh im Spiel Zugriff auf den kleinen ägyptischen Totengott bekommt.

So züchtet ihr einen Anubis

Leider könnt ihr gerade am Anfang des Spiels nicht einfach in die Wüste spazieren und einen Anubis fangen. Der Pal hat nämlich einen Level von 47 zerlegt euch höchstwahrscheinlich mit einem einzigen Schlag.

Alternativ könnt ihr aber auf die Zucht zurückgreifen. Denn durch das Kreuzen von zwei verschiedenen Pals können ganz neue entstehen lassen. Darunter auch Pals, die ihr erst sehr viel später fangen könnt.

Wie genau Zucht funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Alles, was ihr zur Zucht braucht, erhaltet ihr mit Stufe 19. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr sowohl das Zuchtgehege als auch den Kochtopf herstellen. In ersterem platziert ihr zwei Pals unterschiedlichen Geschlechts und im zweiten stellt ihr Kuchen her.

Danach braucht ihr nur noch die passenden Pals. Um ein Anubis zu erhalten benötigt ihr:

Penking und Bushi

und Quivern und Chillet

und Ragnahawk und Tombat

und Kitsun und Jormuntide

und Broncherry und Relaxaurus

und Rushoar und Suzaku Aqua

und Celeray und Menasting

und Gobfin und Suzaku

Gerade die Pals für die ersten beiden Kombinationen sind sehr leicht zu bekommen.

Bosse fangen für das Anubis

Wenn ihr nicht gerade Glück beim Ausbrüten von Eiern habt, dann bekommt ihr die Pals zum Züchten aus Bosskämpfen. Chillet ist zum Beispiel der erste Boss überhaupt und hat einen vergleichsweise niedrigen Level (11). Den passenden Partner, Quivern (Level 23), findet ihr allerdings deutlich weiter im Norden. Um dorthin zu gelangen, solltet ihr einen Flug-Pal haben.

Wir empfehlen euch aber besonders die Kombination aus Penking (Level 15) und Bushi (Level 23). Beide liegen recht nah am Startgebiet und sind nicht allzu schwierig – zumindest solange ihr eure Ausrüstung aktuell haltet.

Wo die Bosse erscheinen, seht ihr hier auf der Karte:

Das Problem ist eher der Fang selbst. Uns ist es mehr als einmal passiert, dass die Bosse eher besiegt waren als in der Pal-Sphäre zu bleiben. Dann müsst ihr wiederum einige Zeit warten bis sie wieder erscheinen.

Achtet auch darauf, dass ihr ein männliches und ein weibliches Exemplar braucht. Es kann also durchaus einige Versuche benötigen, bis ihr die passende Kombination habt.