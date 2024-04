Palworld bekommt PvP-Modus: Bald könnt ihr euch mit anderen Pal-Trainern im Multiplayer messen

In Palworld echte Personen bekämpfen: Das wird bald möglich sein.

Palworld, das Survivalspiel mit Kreaturensammel-Komponente, war gerade zu Release auf Steam ein echter Erfolg, wenn auch Diskussionen über mutmaßliche Urheberrechtsverletzungen die Veröffentlichung überschatteten.

Bisher könnt ihr das Spiel nur im Koop mit euren Freund*innen zusammen zocken und gemeinsam Basen bauen. PvP gibt es bisher nicht. Das soll sich aber noch dieses Jahr ändern, wie wir jetzt erfahren haben.

Während des Triple-i-Showcases wurde soeben ein Pal Arena-Update angekündigt. Dank diesem sollt ihr euch bald auch mit anderen Spieler*innen messen können. Im Trailer waren zwei Teams zu sehen, die sich in einer Art Kolosseum gegenüberstehen. Viel mehr gab das gezeigte Material aber noch nicht Preis.

Auch ein genaues Datum wurde noch nicht bekanntgegeben, sondern lediglich, dass das Update "später in diesem Jahr" erscheinen soll. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

0:15 Palworld bekommt PvP! Pal Arena Update mit erstem Teaser angekündigt

Alle weiteren Ankündigungen, Enthüllungen und Spiele aus dem Showcase findet ihr in unserer großen Übersicht:

Mehr zum Thema Triple-i-Showcase: Alle über 30 Spiele und Ankündigungen des neuen Events von Samara Summer

Der digitale Showcase fand heute Abend zum ersten Mal statt und zeigte in 45 Minuten eine geballte Ladung Spiele und Enthüllungen. Dabei war so manches Highlight wie beispielsweise die Ankündigung von Slay the Spire 2.

Das Event wurde gezeigt von einem Zusammenschluss von Indie-Entwicklern, die sich Triple-i-Inintiative nennt. In der kurzen Zeit wurden Neuigkeiten zu knapp 40 Spielen ganz unterschiedlicher Genres präsentiert. Dabei waren beispielsweise Plattformer oder Roguelikes und ganz neue Titel, Fortsetzungen sowie DLCs. Außerdem gibt es zu einigen Spielen kostenlose Demos auf Steam.

Palworld ist am 19. Januar dieses Jahres bisher nur auf Xbox und dem PC im Early Access erschienen und war vor allem auf Steam ein echter Überraschungserfolg. Der volle Release soll erst nächstes Jahr erfolgen.

Fehlt euch bisher die PvP-Komponente bei Palworld und spielt ihr den Titel aktuell noch? Oder ist der kompetitive Multiplayer für euch vielleicht sogar Anreiz, wieder einzusteigen?