Triple-i-Showcase: Slay the Spire 2, Palworld-PvP und mehr - Alle 37 Spiele und Ankündigungen des neuen Events

Hinter Triple-i steckt ein Zusammenschluss aus Indie-Entwicklern.

Die Triple-i-Initative, ein Kollektiv aus Indie-Entwicklern, zeigte heute Abend ihren ersten eigenen Spiele-Showcase. In der digitalen Show wurden über 30 Titel in insgesamt 45 Minuten gezeigt. Wir verraten euch, welche Highlights dabei waren und listen außerdem alle Spiele auf, die in der Show zu sehen waren.

Vampire Survivors kommt auf PlayStation

Vampire Survivors erscheint bald auch endlich für PS4 und PS5. Außerdem bekommt der beliebte Auto-Shooter am 9. Mai einen DLC namens Operation Guns mit ganz neuen Inhaltne. Unter anderem könnt ihr euch auf Brad Fang aus Contra freuen.

Slay the Spire 2

Eine Forsetzung zum beliebten Roguelike Deckbuilder wurde angekündigt. Slay the Spire 2 erscheint 2025 im Early Access und bringt neue Karten, Mechaniken, Feinde und Persönlichkeiten mit. Das Spiel wird in einer neuen Engine entwickelt und verspricht dementsprechend auch eine grafische Verbesserung.

Palworld: Pal Arena

Das Kreaturensammel-Survivalspiel Palworld bekommt 2024 noch mal ein großes Update. In der Pal Arena könnt ihr euch endlich mit echten anderen Spieler*innen messen.

Laysara: Summit Kingdom

Die wunderhübsche Städtebau-Simulation Laysara: Summit Kingdom erscheint bereits heute, am 10. April im Early Access. Zur Feier des EA-Releases wurde während des Showcases ein neuer Trailer gezeigt. Im Spiel von Entwickler Quite OK Games entwerft ihr euer eigenes Königreich im Gebirge.

Ihr müsst dabei die Bedürfnisse eurer komplexen Bevölkerung erkennen und abdecken und dafür detaillierte Prodkuktionsketten organisieren. Wetter-Kapriolen und Lawinen sorgen für zusätzliche Herausforderungen. Das Spiel erscheint heute ausschließlich für den PC.

Alle weiteren Spiele und Ankündigungen aus dem Triple-i-Showcase

Risk of Rain 2 kündigt Update mit unter anderem neuen Leveln an. Es soll bald erscheienn

kündigt Update mit unter anderem neuen Leveln an. Es soll bald erscheienn Kill Knight zeigte sich in einem neuen Trailer. Das Spiel erscheint 2024.

zeigte sich in einem neuen Trailer. Das Spiel erscheint 2024. Trailer zu Shadows of Doubt gezeigt.

gezeigt. My Time at Sandrock : Die Farm Sim bekommt im Sommer einen plattformübergreifenden Multiplayer

: Die Farm Sim bekommt im Sommer einen plattformübergreifenden Multiplayer Trailer zu Dinolords gezeigt. Es erscheint auf Steam im Early Access.

gezeigt. Es erscheint auf Steam im Early Access. Trailer zu Gestalt Steam and Cinder gezeigt. Der Titel erscheint am 21. Mai.

gezeigt. Der Titel erscheint am 21. Mai. Flintlock: Siege of Dawn zeigt Einblicke in Gameplay und die Entwicklung des Soundtracks. Das Soulslike erscheint im Sommer 2024. Ein Release-Datum gab es weiterhin nicht.

zeigt Einblicke in Gameplay und die Entwicklung des Soundtracks. Das Soulslike erscheint im Sommer 2024. Ein Release-Datum gab es weiterhin nicht. Mit Never Alone 2 wurde ein Sequel zum charmanten Rätsel-Plattformer mit indigener Hauptperson und tierischem Begleiter angekündigt. Plattformen und Release-Datum sind allerdings noch nicht bekannt.

wurde ein Sequel zum charmanten Rätsel-Plattformer mit indigener Hauptperson und tierischem Begleiter angekündigt. Plattformen und Release-Datum sind allerdings noch nicht bekannt. Trailer zu Cataclismo gezeigt. Das Spiel erscheint am 16. Juli.

gezeigt. Das Spiel erscheint am 16. Juli. Death Must Die: Act 2 der Vampire Survivors-Alternative erscheint am 20. April.

der Vampire Survivors-Alternative erscheint am 20. April. Endzone 2 erscheint im Early Access im Sommer 2024.

erscheint im Early Access im Sommer 2024. UnderMine 2 : Das Roguelike-Action-Sequel wurde im Trailer gezeigt.

: Das Roguelike-Action-Sequel wurde im Trailer gezeigt. Norland geht in den Early Access am 16. Mai.

geht in den Early Access am 16. Mai. Ordinary Car Game bekommt eine Steam Demo.

bekommt eine Steam Demo. Darkest Dungeon bekommt ein kostenloses Update mit neuem Spielmodus.

bekommt ein kostenloses Update mit neuem Spielmodus. Entwickler von Rkgk/Rakugaki zeigt sich mit süßem, aber sehr müden Hund. Das Spiel erscheint im Sommer.

zeigt sich mit süßem, aber sehr müden Hund. Das Spiel erscheint im Sommer. Broken Roads erscheint heute und zeigt sich in neuem Trailer.

erscheint heute und zeigt sich in neuem Trailer. Das Koop-Roguelike Ravenswatch bekommt ein großes Update.

bekommt ein großes Update. Cat Quest 3 zeigt sich im Trailer und erscheint 2024.

zeigt sich im Trailer und erscheint 2024. Hyper Light Breaker kommt im Sommer in den Early Access auf Steam.

kommt im Sommer in den Early Access auf Steam. The Last Spell-DLC: Dwarves of Runeberg zeigte sich im Trailer. Der DLC erscheint am 24. April.

zeigte sich im Trailer. Der DLC erscheint am 24. April. Wizard of Legends 2 zeigt sich im Trailer.

zeigt sich im Trailer. Let's School erscheint im Sommer 2024 für Konsolen.

erscheint im Sommer 2024 für Konsolen. Brotato : Die Vampire Survivors-Alternative bekommt lokalen 4-Spieler-Koop und außerdem einen DLC mit neuen Inhalten wie neuen Kartoffeln.

: Die Vampire Survivors-Alternative bekommt lokalen 4-Spieler-Koop und außerdem einen DLC mit neuen Inhalten wie neuen Kartoffeln. Tchia : Die charmante Zelda-Alternative erscheint auch für die Switch, am 27. Juni.

: Die charmante Zelda-Alternative erscheint auch für die Switch, am 27. Juni. Streets of Rogue 2 erscheint 2024 und zeigte sich im Trailer.

erscheint 2024 und zeigte sich im Trailer. Old World: Behind the Throne erscheint am 28. Mai und zeigte sich im Trailer.

erscheint am 28. Mai und zeigte sich im Trailer. Palworld bekommt ein Arena-Update.

bekommt ein Arena-Update. 32 Immortals zeigt sich im Trailer. Am 24. Mai gibt es eine Closed Beat.

zeigt sich im Trailer. Am 24. Mai gibt es eine Closed Beat. Mouse: Der Comic-Shooter zeigte sich in einem neuen Trailer.

Der Comic-Shooter zeigte sich in einem neuen Trailer. V Rising: Legacy of Castlevania erscheint am 8. Mai.

Legacy of Castlevania erscheint am 8. Mai. The Rogue Prince of Persia kommt am 14. Mai in den Early Access auf Steam.

Triple-i steht für "Indie-Blockbuster", so die etwas provokante Eigenbezeichnung des Kollektivs. Gemeint sind hochwertige und bei der Community beliebte Indie-Titel. Beim ersten Showcase waren ausschließlich Spiele zu sehen. Auf Moderations-Segmente, Werbung, Sponsoring und Extras wurde ausdrücklich und bewusst verzichtet.

Was waren eure Highlights aus dem Showcase?