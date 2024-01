Palworld-Fans besiegen viel zu starken Boss, indem sie ihn lebendig kochen - und selbst die Entwickler sind beeindruckt

Mammorest könnt ihr in Palworld bekämpfen ... oder ihr brutzelt es einfach mit Lagerfeuern.

Palworld ist gerade erst frisch erschienen und Fans entdecken noch allerhand Möglichkeiten, die Mechaniken der Welt kreativ einzusetzen. Einige Spieler*innen haben sich jetzt die elementaren Stärken und Schwächen zunutze gemacht, um einen Boss zu besiegen, für den sie eigentlich komplett unterlevelt waren – und das nennt sogar Entwickler Pocketpair "genial".

Palworld-Fans besiegen mit genialer Strategie Boss, bei dem sie nur 1 Schaden machen

Der erste Boss, dem die meisten von euch im Spiel begegnen werden, dürfte Mammorest sein. Immerhin streunert der gigantishe Gras-Pal direkt im Anfangsgebiet rum. Allerdings solltet ihr in den ersten Stunden einen großen Bogen um ihn machen, er ist nämlich Level 38 und damit lange Zeit viel zu stark für euch.

Einige Fans wollten das aber nicht auf sich sitzen lassen und haben deshalb eine ungewöhnliche Strategie ausgetüftelt, um es bereits viel früher mit dem Boss aufnehmen zu können. Eigentlich waren ihre Angriffe nämlich noch so schwach, dass sie kaum Schaden bei Mammorest angerichtet haben. Allerdings ist der Gras-Pal auch anfällig gegen Feuer-Schaden:

"Dieser Boss war VIEL zu stark für uns, wir haben nur 1 Schaden pro Schlag angerichtet. Er ist aber anfällig gegen Feuer, also haben wir uns gefragt ... Was, wenn wir 20 Lagerfeuer drumherum hätten, wenn wir ihn bekämpfen?"

Statt aber auf Feuer-Pals zu setzen, haben die Spieler*innen einfach haufenweise Lagerfeuer in der Nähe des Boss-Spawns aufgebaut und ihn dann dorthin gelockt. In dieser "Lagerfeuer-Arena" hat sich der Boss aufgrund seiner Größe beim Umherlaufen dann immer wieder selbst in Brand gesteckt – und dadurch massiven Schaden kassiert.

Auch das Entwicklerteam zeigt sich von dieser Strategie begeistert und lobt den Post auf X (ehemals Twitter) mit den Worten:

Ihr habt eine geniale Strategie gefunden, um Mammorest zu bekämpfen!

Die Strategie ist auch deshalb so genial, weil sie überraschend simpel ist. Immerhin brauchen Lagerfeuer nur wenige Materialien und sind schnell aufgebaut. "Es hat nur fünf Minuten gedauert, alles aufzubauen.", erklären die Fans in ihrem Beitrag, "Der schwere Teil war, ihn dazu zu bringen, über die Brücke zu laufen!"

Bauwerke dürfen nämlich nicht zu nah an Bossen aufgestellt werden, entsprechnd musste die Gruppe Mammorest erstmal zu ihrer impromptu-Kochstelle hinlocken. Aber die Arbeit hat sich ganz klar ausgezahlt.

Habt ihr auch schon ähnlich ausgefallene Strategien für die Bosse benutzt?