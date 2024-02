'Ich hab mich so dumm gefühlt': Palworld-Fan ignoriert 35 Level lang wichtige Mechanik, weil er dachte, sie wäre nutzlos

Palworld ist sehr viel mehr als eine Art Pokémon mit Waffen, hat aber eben auch Monster, die wir sammeln.

In Palworld gibt es Schilde, die auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders sinnvoll oder attraktiv wirken. Aber sie sind durchaus hilfreich und alles andere als nutzlos. Nur war das vielen Spieler*innen lange Zeit nicht klar. Ein Fan hat sogar bis zu Level 35 noch gedacht, dass es sich bei dem Schild um eines handelt, das man irgendwo aufstellen kann. Wieder andere dachten, die Schilde würden in der Hand geführt und zum parieren genutzt.

Das Wichtigste in Kürze: Ein Spieler hat erst auf Level 35 von 50 in Palworld herausgefunden, wie die Schilde funktionieren.

Er dachte zuvor, dass die Schilde manuell aufgestellt werden müssen, um sich oder die Basis zu schützen.

Die Schilde funktionieren jedoch wie eine Rüstung und ziehen Schaden ab, bevor er die Lebensenergie erreicht.

Der Spieler hat sich geärgert, dass er zuvor keine Punkte in die Schilde investiert hat, da er nun merkt, wie hilfreich sie im Kampf sind.

Palworld hat eine Schildmechanik, die cooler ist als ihr vielleicht denkt - macht nicht denselben Fehler wie dieser Fan

Nutzt ihr in Palworld Schilde? Oder habt ihr die Technologie nicht erforscht, weil ihr die Punkte vielleicht stattdessen lieber in etwas anderes investiert habt? Dann solltet ihr euch noch einmal gut überlegen, ob ihr nicht eventuell von falschen Voraussetzungen ausgeht, so wie es diesem Fan hier ergangen ist.

Das ist passiert: Weil er dachte, dass er nicht besonders viel Nutzen aus den Palworld-Schilden ziehen würde, hat Redditor Wulfgang97 sie einfach komplett links liegen lassen. So lange, dass ihm erst auf Stufe 35 von 50 aufgefallen ist, was er da eigentlich verpasst. In einem Video hatte er nämlich gesehen, dass die Schilde ganz anders funktionieren, als er dachte.

Das große Missverständnis: Es gibt in Palworld zwar durchaus altmodische Waffen wie Pfeil und Bogen, aber das Schild nehmt ihr trotzdem nicht in die Hand wie zum Beispiel in Valheim oder Assassin's Creed Origins. Ihr stellt das Schild aber auch nicht irgendwo auf, um damit euch oder zum Beispiel Teile eurer Basis zu beschützen, wie Wulfgang97 fälschlicherweise dachte.

So funktionieren die Schilde: In Palworld funktioniert das Schild wie eine Rüstung in Shootern à la Doom oder wie die Schilde in Fortnite. Erleidet ihr durch einen feindlichen Treffer Schaden, wird der zunächst von eurem Schild abgezogen, statt direkt auf eure Lebensenergie zu gehen. Das ist natürlich extrem praktisch und hilfreich in Kämpfen.

"Ich habe vorher nie meine Technologie-Punkte für das Schild ausgegeben, weil ich nicht dachte, dass ich großen Bedarf daran hätte. Ich dachte, es wäre ein Schild, das man manuell aufstellen muss, also dachte ich 'warum sollte ich Technolgie und Ressourcen verschwenden, wenn ich sie für Waffen ausgeben kann?' Ich mache lieber Schaden als nur zu blocken. Dann habe ich ein Video gesehen und einen blauen Balken über der Gesundheit gesehen und es hat Klick gemacht, dass das Schild einfach immer da ist und sich automatisch wieder auflädt. Und dann habe ich mich sofort so dumm gefühlt und sofort danach die Punkte ausgegeben, um ein gutes Schild zu craften. Kämpfe sind viel einfacher geworden."

In den Kommentaren gibt es grob zwei Lager: Die einen können nicht verstehen, wie man darauf kommt, dass das Schild anders funktionieren soll und haben es anhand des Halo-ähnlichen Item-Logos sofort erkannt. Die andere Seite meldet sich höchst verständnisvoll zu Wort und dachte zunächst auch, dass es sich zum Beispiel um ein Schild für Teile der Basis handeln könnte.

Wie ist es euch mit der Schild-Mechanik gegangen? Wusstet ihr gleich, wie das funktioniert, oder ab welchem Level habt ihr es festgestellt?