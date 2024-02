Palworld-Fan tötet mit witzigen Trick Level 50-Boss mit nur 2 Schüssen ... und einer Treppe

Ein Level 50 Jetragon kann zwar fliegen, ist aber der Schwerkraft doch nicht gewachsen.

In Palworld laufen wir häufig übermächtigen Feld-Bossen über den Weg. Wollen wir uns diesen hochleveligen Pals auf die vorgesehene Art im Kampf stellen, dann muss unser Team dafür ziemlich gut gestählt sein.

Zum Glück ist die Community aber beim Aushecken von cleveren Tricks kreativ und liefert uns auch hier wieder eine wunderbare Anleitung für eine Abkürzung – und die ist so effektiv wie witzig.

Fan zeigt praktischen Treppen-Trick

User makeUmove zeigt auf X (ehemals Twitter) einen "Kampf" gegen einen Level 50-Jetragon. Kampf nur in Anführungszeichen, weil der Fan den Drachen-Pal vielmehr in eine selbstgebaute tödliche Falle lockt.

Und so funktioniert das Ganze: Der User baut im Bossbereich einfach etwas, das wir mit einem Winken an Led Zeppelin als "Stairway to Heaven" bezeichnen könnten; also einfach eine sehr hohe Treppe. Dafür nötig sind mehrere aneinandergefügte Treppenelemente.

Die lächerlichen zwei Schüsse, die der Fan von dort danach auf Jetragon abfeuert, sollen gar nicht dazu dienen, dem Pal Schaden zuzufügen, sondern ihn lediglich die Stufen hinauflocken. Sobald der Boss oben angekommen ist, macht der User schnell den Abflug und lässt sich von seinem Mount nach unten tragen.

Dort wendet makeUmove ganz einfach die Rückbau-Funktion auf die Basis der Treppe an, sodass die gesamte Konstruktion einstürzt. Jetragon vergisst in diesem Moment offensichtlich seine Flügel, stürzt einfnach mit in die Tiefe und stirbt. Wir wollen es ihm nicht vorhalten. Schließlich ging es schon zahlreichen geflügelten Wesen in anderen Spielen, wie beispielsweise Drachen in Elden Ring, ganz ähnlich.

Der Fan kann sich jetzt freuen: Die Nachricht, dass der Boss erstmals besiegt wurde, ploppt auf. Das ist nicht der erste Trick, um einen starken Boss auszutricksen. Das starke Mammorest, das im Anfangsbereich herumstapft, haben Fans beispielsweise schon kurz nach Release getötet, indem sie es gegrillt haben.

Unter dem Beitrag diskutieren Community-Mitglieder ebenfalls Strategien, wie beispielsweise Bosse dazu zu bringen, von Klippen zu stürzen. Oder sie einzufrieren und auf die Füße zu schießen. Eine Person staunt: "Ich weiß nicht, wie Leute auf so was kommen", während ein anderer Fan den Trick als zu mühsam empfindet. Kreativ und lustig ist es aber so oder so.

Was sagt ihr dazu: Witzig zum Anschauen oder auch eine coole Idee zum Nachmachen?