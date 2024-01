'Wir brauchen Anschnallgurte': Palworld-Fan zeigt perfekten Superspeed-Drachen und die Community erblasst vor Neid

Ein Palworld-Fan macht diesen fliegenden Drachen, Jetragon, zum ultimativen Jet.

Ganz schön praktisch, dass wir auf vielen Pals durch die große, offene Spielwelt von Palworld reiten können. Am Boden ist das auf Tieren wie Eikthyrdeer für den Anfang schon mal ganz nett, noch mehr Spaß macht es allerdings auf Bestien, mit denen wir uns in die Lüfte erheben.

Der Traum aller Spieler*innen dürfte daher dieser Highspeed-Drache eines Reddit-Users sein. Gegen ihn wirken die meisten Lufttaxis doch eher wie die Bummelbahn.

Das ist der übertrieben schnelle Drache

In dem Fall trägt Jetragon seinen Namen wirklich zurecht: In einem Clip zeigt Reddit-User RynthplayGames, wie er auf seinem Reittier geradeso durch die Luft rauscht. Dazu stellt der Fan passenderweise fest:

Wir werden Anschnallgurte für den hier brauchen.

Wenn ihr euch den Clip anschaut, versteht ihr sicher, was der Redditor meint:

Aber warum ist dieser Jetragon so viel flinker als andere Pals seiner Art? Grund dafür sind die passiven Fähigkeiten, die ihm einen Bonus auf seine Geschwindigkeit geben. Das erkennen auch einige neidische Fans schmerzlich in den Kommentaren an.

Eine Person erklärt beispielsweise: "Wenn ich das so anschaue, verstehe ich den Grund, warum mein verdammter Vogel SOOOOO langsam ist. Das ist, weil er keine einzige Geschwindigkeits-Eigenschaft hat ... Es ist wohl an der Zeit, jagen zu gehen."

Nur mit Jagd hat RynthPlaysGames diesen Pal nicht bekommen. Wie der User bereits in seinem Post schreibt, ist dieser Drache das Ergebnis erfolgreicher Zucht. Auf eine Rückfrage erläutert der Fan das Prozedere dann noch etwas genauer.

So ist der perfekte Highspeed-Jetragon entstanden

Basis waren zwei Jetragons, die über den passiven Skill "Legend" und jeweils weitere Geschwindigkeits-Skills verfügten. Legend gibt ebenfalls unter anderem 15% auf die Bewegungsgeschwindigkeit obendrauf.

Der Fan züchtete so lange, bis er einen Pal mit Legend und beiden anderen Geschwindigkeits-Skills hatte. Anfangs im Clip bei der Pal-Übersicht sehen wir, welche das sind, nämlich "Runner" und "Swift". Ersterer gibt noch mal plus 20% auf die Bewegungsgeschwindigkeit, Letzterer sogar 30%.

Dann hat der Fan mit einem anderen Drachen weitergezüchtet, der über Ferocious verfügt, was sich dieses Mal nicht auf die Geschwindigkeit auswirkt. Stattdessen gibt das einen Boost auf den Angriff, sodass sich der Jetragon auch diesbezüglich nicht verstecken muss. Der gezüchtete Drache verfügt über alle vier genannten passiven Fähigkeiten.

Wollt ihr einen Pal ebenfalls zu einem absoluten Powertier auf seinem Gebiet machen, so müsst ihr auf jeden Fall die passiven Fähigkeiten im Auge behalten. Durch Zucht und den Entsafter könnt ihr eure Tierchen immer weiter verbessern. Auf GamePro.de findet ihr dazu auch hilfreiche Guides.

Welches ist euer bestes Reittier und warum?