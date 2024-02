'Mein Fixy wird immer größer': Palwold-Fan hat Pal, der nicht aufhört zu wachsen und bald sein ganzes Camp verschluckt

Fixy ist eigentlich ein niedliches, flauschiges kleines Tierchen, das an einen Fuchs erinnert.

Wer bereits einige Stunden in Palworld gesteckt hat, kennt sicherlich den Chaos-Faktor des Spiels. Egal, ob in der Basis oder beim Erkunden: selten läuft alles wie geplant. Zum einen liegt das daran, dass es in der Open World schnell zu unerwarteten Zusammentreffen, beispielsweise mit starken außergewöhnlichen Pals, kommen kann.

Zum anderen treten aber im Early Access auch noch eine ganze Reihe Bugs und Glitches auf. Bei diesem lächerlich großen Fixy (auf Englisch: Vixy) handelt es sich höchstwahrscheinlich um Letzteres, aber es sieht einfach zu witzig aus. Wir könnten behaupten: Es ist kein Bug, es ist ein Feature.

Dieses Fixy wächst und wächst und wächst

"Jedes Mal, wenn ich zu meiner Basis zurückkomme, wird mein außergewöhnliches Fixy größer", schreibt Reddit-User kaityl3. Anbei ist ein Screenshot von einem fröhlich herumwühlenden Vixy; nur dass dieses so groß ist, dass es das komplette Camp und alle anderen Pals überragt. Aufrecht stehend dürften seine Ohren oberhalb der Baumwipfel sein.

Hier könnt ihr euch das Riesen-Fixy selbst ansehen:

"Halte uns auf dem Laufenden, bald wird es die Sonne verdecken", fordert ein Fan in den Kommentaren. "Falls es in fünf Stunden nicht schrumpft, suche bitte einen Doktor auf", rät eine andere Person. Auf Rückfragen erfahren wir noch ein paar weitere Fakten über den Pal im Wachstumsrausch.

Bei kaityl3 tritt dieses Phänomen nur bei dem einen Fixy auf und es sei außerdem der erste äußergewöhnliche Vertreter seiner Art in der Basis gewesen. Außergewöhnliche (auf Englisch: Lucky Pals) sind von Natur aus größer als ihre Artgenossen, aber normalerweise eben doch nicht ganz so riesig.

Packt kaityl3 den Pal in eine Box, nehme er außerdem für kurze Zeit wieder die ursprüngliche Größe an, kaum wieder auf der Basis, beginne jedoch das Wachsen wieder von vorne. In einem YouTube-Video zeigt der Fan noch mehr von seinem wirklich besonders außergewöhnlichen Fixy.

Der Spielercharakter kann es nach wie vor hochheben, auch wenn die Kamera damit etwas überfordert scheint. Außerdem sieht es beim Schlafen wirklich goldig aus.

Nicht der einzige Riesen-Pal

Dieses Fixy ist übrigens nicht der einzige gigantische Pal, der auf Social Media aufgetaucht ist. Auch andere User diskutieren über Sichtungen riesiger Tierchen oder zeigen sie in Screenshots und Videos wie diesem TikTok. Hier sehen wir ein Depresso, das so groß wie eine ganze Insel ist.

"Morgen ist Montag", kommentiert ein User den Anblick. In den Kommentaren wird diskutiert, ob eine Mod dahintersteckt, was natürlich nicht ausgeschlossen werden kann; gerade bei Depresso, dem Lieblings-Meme der Community.

Da aber immer wieder auf Social Media die Rede von riesigen Pals ist, ist es gut möglich, dass es sich um Bugs handelt. Wir selbst haben noch keine gigantischen Tierchen gesichtet, aber unsere Arbeits-Pals landen beispielsweise regelmäßig auf den Baumwipfeln unseres Holzfällercamps – und nein, nicht die fliegenden, sondern die, die eigentlich am Boden bleiben sollen.

Wie sieht es bei euch aus: Habt ihr schon mal einen Pal gesehen, der über die normale Größe von außergewöhnlichen Pals hinausging?