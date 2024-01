Palworld: Lifmunk-Statuen Fundort - so erhöht ihr eure Fangchance

Manchmal reichen die Pal-Sphären nicht aus, um die richtig guten Pals zu fangen. Die Lifmunk-Statuen verbessern eure Chancen aber.

Gerade am Anfang von Palworld solltet ihr keine Probleme haben, Pals zu fangen. Solange ihre Lebenspunkte niedrig genug sind, ist die Fangchance bei fast 100%. Doch sobald ihr das Startgebiet verlasst, müsst ihr nicht nur bessere Pal-Sphären konstruieren, sondern auch Lifmunk-Statuen suchen, um eure Fangchancen hoch zu halten.

Was sind Lifmunk-Statuen?

Während euren Streifzügen über die Inseln von Palworld werdet ihr immer wieder auf kleine grüne Statuen stoßen. Diese sind dem Natur-Pal Lifmunk nachempfunden, die ihr schon recht früh fangen könnt.

Die Statuen leuchten recht aufdringlich und sind daher leicht zu finden.

Die Statuen gehören zu den wichtigsten Sammelobjekten in Palworld und sollten für euch jeden Umweg wert sein. Denn mit ihnen könnt ihr unabhängig von der genutzten Pal-Sphäre eure Fanggeschick um einiges nach oben schrauben.

Nur so habt ihr eine Chance schon früh im Spiel Bossmonster oder Lucky-Pals zu fangen, bevor ihr Zugriff auf die besseren Sphären habt.

So findet ihr Lifmunk-Statuen mit der Karte

So richtig weiß bisher niemand, wie viele Statuen in Palworld verfügbar sind, aber es scheinen auf jeden Fall mehr als 300 zu sein. Daher werdet ihr alle paar Meter über eine Statue stolpern.

Das liegt auch an ihrem sehr starken grünen Leuchten, was ihr schon von Weitem aus sehen könnt. Insbesondere nachts.

Die beste Taktik, um schnell an Statuen zu kommen, ist früh einen Flug-Pal zu fangen. Nitewings sind schon im Startgebiet unterwegs. Ihren Sattel könnt ihr auf Stufe 15 freischalten und danach die Lüfte erobern.

Wartet auf die Nacht und fliegt dann einfach von Leuchten zu Leuchten. Schaut dabei nicht nur an den Horizont, sondern auch hin und wieder direkt unter euch, damit ihr keine Lifmunk-Statuen in Canyons verpasst.

Ihr könnt aber auch auf Karten zurückgreifen, wie diese hier:

Die Karte ist zwar noch nicht vollständig, wird aber regelmäßig aktualisiert.

Lifmunk-Statuen nutzen

Um die Statuen auch benutzen zu können, benötigt ihr eine Statue der Kraft.

Die Verbesserung des Fanggeschicks wird mit jedem Level teurer.

Erreicht Level 6, schaltet sie mit Technologiepunkten frei und stellt sie in eure Basis. Sie kostet nur 10 Palladium und 20 Steine. Alternativ findet ihr die Statuen auch an verschiedenen Stellen in der Welt, nämlich in Kirchen-Ruinen.

Hier lässt sich die Fangchance in zehn Stufen erhöhen. Jede Stufe kostet mehr als die letzte:

Fanggeschick Kosten Level 1 1 Lifmunk-Statue Level 2 4 Lifmunk-Statuen Level 3 7 Lifmunk-Statuen Level 4 11 Lifmunk-Statuen Level 5 15 Lifmunk-Statuen Level 6 19 Lifmunk-Statuen Level 7 23 Lifmunk-Statuen Level 8 27 Lifmunk-Statuen Level 9 31 Lifmunk-Statuen Level 10 35 Lifmunk-Statuen

Insgesamt benötigt ihr also 173 Statuen, damit ihr das maximale Fanggeschick erhaltet. Das sind bedeutend weniger, als in Palworld versteckt sind.

Trotzdem würden wir euch raten, noch mehr zu sammeln. Palworld befindet sich im Early Access. Es kann also jederzeit vorkommen, dass ihr die restlichen Lifmunk-Statuen vielleicht noch braucht.