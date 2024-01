Palworld: Milch bekommen und Kuchen herstellen - so findet ihr Mozzarina

Dank eines Mozzerina könnt ihr mit der Pal-Zucht beginnen.

Der einfachste Weg, um in Palworld an neue Pals zu kommen ist das Fangen der kleinen Tierchen in freier Laufbahn. Aber schon ab Stufe 19 erhaltet ihr die Möglichkeit zur Zucht. Hier könnt ihr ganz neue Pals erschaffen, benötigt dafür aber einige nicht ganz leicht zu findende Materialien.

Dafür braucht ihr Milch

Um zwei Pals miteinander zu fusionieren, braucht ihr Kuchen. Das aphrodisierende Gebäck müsst ihr dabei selbst herstellen. Dafür benötigt ihr:

5x Mehl

8x rote Beeren

7x Milch

8x Eier

2x Honig

Beeren und Eier bekommt ihr schon recht früh im Spiel, aber die restlichen Zutaten sind schwerer aufzutreiben. Besonders die Milch, von der ihr immerhin sieben Stück braucht, wird von einem Pal produziert, der sich etwas weiter weg von eurem ersten Lager befindet.

Mozzerina fangen

Um selbst Milch herstellen zu können, benötigt ihr ein Mozzarina. Diese kuh-ähnlichen Wesen eignen sich eher weniger für den Kampf und haben auch in eurer Basis keine nützliche Fähigkeit. Aber wenn ihr sie in eure Farm packt, dann hinterlassen sie nach einiger Zeit Milch.

Es gibt zwei Wege, an ein Mozzerina zu kommen. Das Klassische ist natürlich das Fangen. Dafür müsst ihr vom ersten Bossturm aus nach Westen reisen, bis ihr den Wegpunkt Eingang zur Klamm erreicht habt. Um diesen Punkt herum und auch weiter im Westen laufen fast überall Mozzerinas herum. Sie sind aber sehr scheu. Haltet also den Bogen bereit und seid schnell.

Alternativ könnt ihr aber auch die Händler in der Welt aufsuchen.

Milch und Mozzerinas kaufen

Vielleicht ist euch schon im Startgebiet ein Händler über den Weg gelaufen. Die rot gekleideten Herren ziehen entweder durch die Welt oder haben es sich in den wenigen Siedlungen der Inseln niedergelassen. Bei ihnen könnt ihr Milch direkt für 50 Münzen kaufen. Münzen erhaltet ihr durch Truhen oder von den Wilderern.

Die Chance, einen fahrenden Händler zu treffen, ist aber leider äußerst gering bei der Größe der Welt. Daher lohnt es sich, früh eine der Siedlungen aufzusuchen, die praktischerweise auch immer einen Teleportpunkt haben.

Das erste Dorf: Brecht vom ersten Bossturm aus nach Südwesten auf. Folgt dann einfach dem Hinweis auf den Teleporter und ihr erreicht ein kleines Dorf aus Baracken. In einer davon ist ein Händler zu finden. Neben Milch könnt ihr hier auch gleich Weizensamen kaufen, damit ihr eine weitere Zutat für Kuchen habt.

Ein echter Kuhhandel: Stattdessen könnt ihr aber auch nach Nordosten aufbrechen und die große Insel dort erkunden. An der Nordöstlichen Küste findet ihr einen Wagen mit gleich zwei Händlern. Einer verkauft die üblichen Waren, der andere verkauft euch Pals. Mit etwas Glück hat er gleich ein Mozzerina im Angebot. Habt ihr nicht genug Geld, dann nimmt er euch eure anderen Pals für gutes Geld ab.