Palworld: Zucht - So paart ihr eure Pals und bekommt alle Fusion Pals

In diesem Breeding-Guide erklären wir euch, wie das Züchten in Palworld funktioniert.

Wollt ihr die stärksten Pals in Palworld bekommen, kommt ihr früher oder später nicht um die Zucht-Mechanik drumrum. Sie lässt euch allerdings nicht nur besonders starke Formen züchten, sondern auch einzigartige Fusion Pals erschaffen. Wir erklären euch, wie es geht.

So funktioniert Zucht in Palworld

Bevor ihr mit der Zucht beginnen könnt, müsst ihr zuerst einmal Level 19 im Spiel erreicht haben. Dann könnt ihr nämlich die Zuchtfarm im Reiter Technologie freischalten. Zur Herstellung benötigt ihr Holz, Stein und Fasern.

Setzt ihr dann einen männlichen und einen weiblichen Pal in die Farm, können sie ein Ei legen. Dafür brauchen sie allerdings auch eine Ressource, nämlich Torte. So stellt ihr Torte her, sobald ihr den Kochtopf habt:

5x Mehl

8x rote Beeren

7x Milch

8x Eier

2x Honig

Ihr erkennt den Fortschritt bei der Zucht an der Leiste, die sich langsam füllt. Das dabei entstehende Ei müsst ihr anschließend noch separat in einem Inkubator ausbrüten.

So bekommt ihr Fusion Pals

Die gezüchteten Pals übernehmen dabei die aktiven und passiven Fähigkeiten und Stats ihrer Elternteile. Damit können sie auch Fähigkeiten bekommen, die sie normalerweise nicht lernen können.

Züchtet ihr Pals unterschiedlicher Spezies miteinander, übernimmt das Ei dabei für gewöhnlich die Spezies von einem von beiden Elternteilen. Bestimmte Kombinationen lassen euch aber auch komplett neue Pals schaffen, die sogenannten Fusion Pals.

Hier ist die Liste mit allen aktuell bekannten Fusion Pals:

Blazehowl + Schatten-Pal = Blazehowl Noct

Broncherry + Wasser-Pal = Broncherry Aqua

Dinossum + Elektro-Pal = Dinossom Lux

Eikthyrdeer + Erde-Pal = Eikthyrdeer Terra

Gobfin + Feuer-Pal = Gobfin Ignis

Hangyu + Eis-Pal = Hangyu Cryst

Incineram + Schatten-Pal = Incineram Noct

Jolthog + Eis-Pal = Jolthog Cryst

Jormuntide + Feuer-Pal = Jormuntide Ignis

Kelpsea + Feuer-Pal = Kelpsea Ignis

Kingpaca + Eis-Pal = Kingpaca Cryst

Leezpunk + Feuer-Pal = Leezpunk Ignis

Lyleen + Schatten-Pal = Lyleen Noct

Mammorest + Eis-Pal = Mammorest Cryst

Mau + Eis-Pal = Mau Cryst

Mossanda + Elektro-Pal = Mossanda Lux

Pyrin + Schatten-Pal = Pyrin Noct

Relaxaurus + Elektro-Pal = Relasaurus Lux

Reptyro + Eis-Pal = Reptyro Cryst

Robinquill + Erde-Pal = Robinquill Terra

Surfent + Erde-Pal = Surfent Terra

Suzaku + Wasser-Pal = Suzaku Aqua

Vanwyrm + Eis-Pal = Vanwyrm Cryst

Wumpo + Gras-Pal = Wumpo Botan

Interessanterweise haben viele von diesen Fusion Pals ein Element, das dem ihrer Grundform gegenüber steht. So wird der Wasser-Pal Gobfin etwa zum Feuer-Pal als Gobfin Ignis. Das dürfte einige interessante Kombinationn erlauben, besonders, wenn man die Fähigkeiten der Eltern-Pals geschickt kombiniert.