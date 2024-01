Palworld-Paldeck: Alle 113 Pals und ihre Varianten, die ihr fangen könnt

Hier ist das Paladeck mit allen bekannten Pals im Spiel.

Auch wenn Palworld sich durch seine durchaus brutalen Spielmechaniken von der Pokémon-Vorlage unterscheidet, gibt es doch eine große Gemeinsamkeit: Ihr könnt auch hier Monster fangen und mit ihnen kämpfen, nur das sie hier Pals genannt werden. Über 100 von ihnen sind bereits zum Early Access im Spiel. Wir listen alle bekannten Pals und ihre Varianten auf.

Info: Aktuell sind noch nicht alle Pals oder ihre deutschen Namen bekannt. Wir aktualisieren diesen Artikel entsprechend regelmäßig, wenn es neue Informationen gibt.

Das sind alle bekannten Pals in Palworld

Hier führen wir alle Pals des Paldecks zusammen mit ihrem Element/Typ auf. Für einige von ihnen gibt es auch Variationen mit leicht verändertem Äußeren und Typ. Aktuell sind noch nicht alle Pals im Spiel, zum Full Release soll es dann 175 geben. (via palworld.fandom)

#001 - Lamball (Neutral)

#002 - Cattiva (Neutral)

#003 - Chikipi (Neutral)

#004 - Lifmunk (Pflanze)

#005 - Foxparks (Feuer)

#006 - Fuack (Wasser)

#007 - Sparkit (Elektro)

#008 - Tanzee (Pflanze)

#009 - Rooby (Feuer)

#010 - Pengullet (Wasser/Eis)

#011 - Penking (Wasser/Eis)

#012 - Jolthog (Elektro)

#012b - Jolthog Cryst (Eis)

#013 - Gumoss (Pflanze/Boden)

#014 - Vixy (Neutral)

#015 - Hoocrates (Dunkel)

#016 - Teafant (Wasser)

#017 - Depresso (Dunkel)

#018 - Cremis (Neutral)

#019 - Daedream (Dunkel)

#020 - Rushoar (Boden)

#021 - Nox (Dunkel)

#022 - Fuddler (Boden)

#023 - Killamari ( noch unbekannt )

) #024 - Mau (Dunkel)

#024b - Mau Cryst (Eis)

#025 - Celaray (Wasser)

#026 - Direhowl (Neutral)

#027 - Tocotoco (Neutral)

#028 - Flopie (Pflanze)

#029 - Mozzarina (Neutral)

#030 - Bristla (Pflanze)

#031 - Gobfin (Wasser)

#031b - Gobfin Ignis (Feuer)

#032 - Hangyu (Boden)

#032b - Hangyu Cryst (Eis)

#033 - Mossandra (Pflanze)

#033b - Mossandra Lux (Elektro)

#034 - Woolipop (Neutral)

#035 - Caprity (Pflanze)

#036 - Melpaca (Neutral)

#037 - Eikthyrdeer (Neutral)

#037b - Eikthyrdeer Terra (Boden)

#038 - Nitewing (Neutral)

#039 - Ribbuny (Neutral)

#040 - Incineram (Feuer/Dunkel)

#040b - Incineram Nox (Dunkel)

#041 - Cinnamoth (Pflanze)

#042 - Arsox (Feuer)

#043 - Dumud (Boden)

#044 - Cawgnito (Dunkel)

#045 - Leezpunk (Dunkel)

#045b - Leezpunk Ignis (Feuer)

#046 - Loupmoon (Dunkel)

#047 - Galeclaw (Neutral)

#048 - Robinquill (Pflanze)

#048b - Robinquill Terra (Pflanze/Boden)

#049 - Gorirat (Neutral)

#050 - Beegarde (Pflanze)

#051 - Elizabee (Pflanze)

#052 - Grintale (Neutral)

#053 - Swee (Eis)

#054 - Sweepa (Eis)

#055 - Chillet (Eis/Drache)

#056 - Univolt (Elektro)

#057 - Foxcicle (Eis)

#058 - Pyrin (Feuer)

#058b - Pyrin Noct (Feuer/Dunkel)

#059 - Reindrix (Eis)

#060 - Rayhound (Elektro)

#061 - Kitsun (Feuer)

#062 - Dazzi (Elektro)

#063 - Lunaris (Neutral)

#064 - Dinossom (Pflanze/Drache)

#064b - Dinossom Lux (Elektro/Drache)

#065 - Surfent (Wasser)

#065b - Surfent Terra (Boden)

#066 - Maraith (Dunkel)

#067 - Digtoise (Boden)

#068 - Tombat (Dunkel)

#069 - Lovander (Neutral)

#070 - Flambelle (Feuer)

#071 - Vanwyrm (Feuer/Dunkel)

#071b - Vanwyrm Cryst (Eis/Dunkel)

#072 - Bushi (Feuer)

#073 - Beakon (Elektro)

#074 - Ragnahawk (Feuer)

#075 - Katress (Dunkel)

#076 - Wixen (Feuer)

#077 - Verdash (Pflanze)

#078 - Vaelet (Pflanze)

#079 - Sibelyx (Eis)

#080 - Elphidran (Drache)

#081 - Kelpsea (Wasser)

#082 - Azurobe (Wasser/Drache)

#083 - Cryolinx (Eis)

#084 - Blazehowl (Feuer)

#084b - Blazehowl Noct (Feuer/Dunkel)

#085 - Relaxaurus (Drache/Wasser)

#085b - Relaxaurus Lux (Drache/Elektro)

#086 - Broncherry (Pflanze)

#086b - Broncherry Aqua (Pflanze/Wasser)

#087 - Petallia (Pflanze)

#088 - Reptyro (Feuer/Boden)

#088b - Reptyro Cryst (Eis/Boden)

#089 - Kingpaca (Neutral)

#089b - Kingpaca Cryst (Eis)

#090 - Mammorest (Pflanze)

#090b - Mammorest Cryst (Eis)

#091 - Wumpo (Eis)

#091b - Wumpo Botan (Pflanze)

#092 - Warsect (Boden/Pflanze)

#093 - Fenglope (Neutral)

#094 - Felbat (Dunkel)

#095 - Quivern (Drache)

#096 - Blazamut (Feuer)

#097 - Helzephyr (Dunkel)

#098 - Astegon (Drache/Dunkel)

#099 - Menasting (Dunkel/Boden)

#100 - Anubis (Boden)

#101 - Jormuntide (Drache/Wasser)

#101b - Jormuntide Ignis (Drache/Feuer)

#102 - Suzaku (Feuer)

#102b - Suzaku Aqua (Wasser)

#103 - Grizzbolt (Elektro)

#104 - Lyleen (Pflanze)

#104b - Lyleen Noct (Dunkel)

#105 - Faleris (Feuer)

#106 - Orserk ( noch unbekannt )

) #107 - Shadowbeak (Dunkel)

#108 - Paladius ( noch unbekannt )

) #109 - Necromus (Dunkel)

#110 - Frostallion (Eis)

#111 - Jetragon (Drache)

#??? - Boltmane (Elektro)

#??? - Dragostrophe (noch unbekannt)

Darum ist der Pal-Typ wichtig: Das Element eurer Pals ist unter anderem für ihren Einsatz relevant. Bestimmte Aufgaben können nämlich auch nur von bestimmten Typen übernommen werden. So können Wasser-Pals euch bei der Landwirtschaft helfen, indem sie wässern, Feuer-Pals können Lagerfeuer entzünden und Elektro-Pals können Generatoren betreiben.

Besondere Pal-Varianten

Neben den normalen Pals gibt es auch noch einige besondere Variationen, auf die ihr treffen könnt. Lucky Pals etwa sind die Schillernde Variante der normalen Form. Alpha Pals dagegen sind riesige Boss-Varianten, die einen eigenen Titel haben.

Palworld startet am 19. Januar 2024 in den Early Access auf Xbox One, Xbox Series X/S und PC.