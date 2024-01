Alles geklaut in Palworld? Pokémon Company leitet laut erstem Statement Untersuchung ein

Die The Pokémon Company hat ein erstes Statement zum Thema Plagiate in Palworld veröffentlicht.

Neben nahezu surrealen Verkaufszahlen und täglich steigenden Spielerrekorden auf Steam, sorgt Palworld derzeit auf Social Media mit einem weiteren Thema für Schlagzeilen. Im Raum stehen neben einer KI-Kontroverse vor allem Plagiatsvorwürfe. Genauer habe sich Entwickler PocketPair beim Design der Monster zu stark am offensichtlichen Nintendo-Vorbild orientiert und einzelne Designelemente sogar 1zu1 übernommen.

Was ist neu? Jetzt hat sich erstmals die The Pokémon Company in einem öffentlichten Statement zu Wort gemeldet und zugleich eine Untersuchung des Falls angekündigt.

Das Statement der Pokémon Company

Dem Statement voraus gingen seit Release des Survival-Spiels am vergangenen Freitag mehrere Vergleiche von Palworld mit den Pokémon-Spielen, gefolgt von der Frage, wann und ob sich die Macher der so beliebten Taschenmonster einschalten.

Jetzt liegt uns das Statement vor, das wir euch hier übersetzen:

Wir haben viele Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 veröffentlicht wurde. Wir haben keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder der Vermögenswerte von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden auch in Zukunft jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt durch Pokémon zusammenzubringen.

Sobald es einen neuen Stand bezüglich der Untersuchungen seitens der The Pokémon Company gibt, werden wir euch darüber informieren.

Der Hype rund um Palworld

Monster fangen und dank Freischaltungen mit jedem neuen Spieler-Level sein Lager weiter ausbauen. Das gemixt mit einem hohen Kuriositätsfaktor als "Pokémon mit Waffen" ist Palworld.

Stieg das Interesse am Spiel bereits Mitte vergangener Woche durch erste positive Twitch-Streams stark an, überschlagen sich die Erfolgsmeldungen seit Release am 19. Januar für Xbox und PC. Stand heute wurden von Palworld binnen 6 Tagen unglaubliche 8 Millionen Einheiten verkauft und schauen wir auf die gleichzeitig aktiven Spieler*innen auf Steam, rangiert das Spiel bereits mit über 2 Millionen auf Platz 2 der ewigen Bestenliste – lediglich noch überflügelt von PUBG.

Wie beurteilt ihr das Statement der The Pokémon Company und mit welchen zukünftigen Wendungen rechnet ihr?