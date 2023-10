'Sieht aus wie ein Screenshot': Dieser Fan begeistert Cyberpunk 2077-Community mit fantastischem Panam-Cosplay

Panam ist einer der beliebtesten Charaktere in Cyberpunk 2077.

Die Nomadin Panam Palmer ist bis heute eine der beliebtesten Figuren aus der düsteren Welt von Cyberpunk 2077 und hat seit dem Release etliche Fans zum Cosplay animiert. Im Subreddit des Night City-Abenteuers teilt jetzt eine weitere Künstlerin ihr Panam-Kostüm und begeistert damit die Community.

"Jetzt wo Phantom Liberty endlich erscheinen ist, habe ich mir gedacht, endlich mein Panam Cosplay zu teilen", schreibt Cosplayerin "bedgasm_for_one" im Cyberpunk 2077-Subreddit und hat mit ihrem Post mittlerweile über 4000 Upvotes in der Community geerntet.

Hier könnt ihr euch die Bilder zum Panam Palmer-Cosplay ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Cosplayerin sieht Panam nicht nur vom Gesicht her zum Verwechseln ähnlich, sondern hat bei ihrem Cosplay (natürlich) auch viel Wert auf möglichst detailgetreue Kleidung gelegt, wodurch sie sehr viel Zuspruch in der Community erhält: "[...] Die Details der Jacke und das Haar-Styling ist genau das gleiche (wie im Spiel), wtf, das ist unglaublich", schreibt beispielsweise Redditor "KobeRobi".

"Ich dachte ehrlicherweise für eine Sekunde, dass das ein Screenshot wäre, während ich gescrollt habe. Ein verdammt guter Job", meint "NeuraIRust".

Mit dem langersehnten Update 2.0 bringt CD Projekt RED entscheidende Änderungen und Anpassungen in die düsteren Straßen von Night City, unter anderem ein komplett überarbeiteter Skilltree und das neue Polizeiverfolgungssystem.

Wie gut das Action-RPG sich mit dem Patch jetzt spielt, lest ihr im GamePro-Special, in dem wir euch erklären, warum Cyberpunk 2077 jetzt endlich das Spiel ist, das uns zu Release von CDPR versprochen wurde:

Darüber hinaus ist seit wenigen Tagen mit Phantom Liberty der einzige Story-DLC zu Cyberpunk 2077 verfügbar, unser Test-Video dazu seht ihr hier, und so viel vorab: Wir sind begeistert!

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Darum geht's im DLC: Die am 26. September veröffentlichte Story-Erweiterung Phantom Liberty verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust.

Was sagt ihr zu dem Cosplay?