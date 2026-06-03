Alle wollen Panini-Sticker, aber viele Läden sind schon leergekauft. Wer online einkaufen will, sollte aber vorsichtig sein.

Das letzte Mal, dass ich aktiv ein Panini-Album vollmachen wollte, war zur UEFA EM 2008 in Polen und der Ukraine – mit 13 Jahren hat man das noch aus Spaß gemacht. Heute muss man sich schon fast um die Sticker-Päckchen prügeln, weshalb man gerne auf den Online-Handel ausweicht, doch auf Amazon & Co. streifen auch unseriöse Reseller und sogar Scams umher!

Die verschiedenen Panini-Boxen auf Amazon:

Kaufrausch bei Panini-Stickern

Erst in der Mittagspause bin ich mit meinem Kollegen in den nächsten Supermarkt gegangen und habe eine Frau überhört, die unbedingt Panini-Sticker kaufen wollte – leider musste der Mitarbeiter sie darauf hinweisen, dass diese schon längst ausverkauft sind, woraufhin die potenzielle Kundin enttäuscht weiterzog.

Sticker sammeln ist schon immer groß gewesen, aber mittlerweile sind die Ausmaße des Panini-Hypes so groß, dass sich in Chile über 8000 Fans in einem Stadion trafen, nur um die Panini-Sticker zur WM auszutauschen, wie man hier in einem Beitrag von Sport1 sieht – dabei konnte sich Chile nicht einmal für die WM qualifizieren.

Vorsicht ist geboten – Scams und höhere Reseller-Preise

Wie so oft bei Hypes, gibt es Leute, die davon profitieren möchten. Die gängigste Methode ist einfach das Wiederverkaufen mit Aufpreis. Am günstigsten bekommt ihr die Sticker natürlich in Paninis Online-Shop, aber hier könnt ihr neue Sticker nur vorbestellen – vermutlich, weil der komplette Vorrat schon leergekauft ist.

Wenn ihr strikt nur die UVP zahlen wollt, solltet ihr also nicht bei Amazon vorbeischauen. Viele verkaufen hier ihre Sticker-Päckchen für teils saftige Aufpreise. Aber nicht nur das, die meisten Angebote haben auch eine geringe Sterne-Bewertung. So beschweren sich Kunden, dass sie beschädigte Ware, ewige Liefertzeiten, zu wenige Sticker oder das falsche Album bekommen haben.

Auch auf Amazon werden viele Sticker wiederverkauft. Aber bei solchen Bewertungen sollte man deutlich vorsichtiger sein.

Die oben aufgelisteten Sticker-Boxen kommen vom offiziellen Panini-Shop auf Amazon. Man sollte meinen, dass man auch hier sicher wäre, aber selbst bei diesem Listing beschweren sich Kunden darüber, dass sie statt 100 nur 80 Päckchen bekommen haben.

Wie viel sollten Panini-Sticker kosten? Darauf solltet ihr achten

Die UVP außerhalb von Panini zu bekommen, dürfte schwerfallen, aber einige sind bereit, diesen Aufpreis zu zahlen. Das hier sind die Fakten zu den Paniniboxen:

Box mit 50 Tüten – 75,00 € UVP, 50 Tüten à 7 Sticker, insgesamt 350 Sticker

– 75,00 € UVP, 50 Tüten à 7 Sticker, insgesamt 350 Sticker Box mit 100 Tüten – 150,00 € UVP, 100 Tüten à 7 Sticker, insgesamt 700 Sticker

– 150,00 € UVP, 100 Tüten à 7 Sticker, insgesamt 700 Sticker Stickeralbum: Softcover – 2,00 € UVP Hardcover – 9,99 € UVP

Bundles haben immer 6 Gratis-Sticker und kosten so viel wie eine der Boxen und ein Album zusammen, zum Beispiel: Big Bundle = 100-Tüten-Box + Softcover = 152,00 € UVP, insgesamt 706 Sticker

Lasst euch auch nicht von den Produktbeschreibungen verwirren. Wenn etwas von 980 Stickern steht, dann bekommt ihr keine 980 Sticker, sondern ihr könnt bis zu 980 verschiedene Sticker finden. Das wird zwar etwas dauern, aber ich wünsche allen trotzdem Glück bei der Suche. Immerhin hat aktuell die 100er-Box den UVP-Preis auf Amazon.