Panini WM 2026: Alle bekannten Spieler-Sticker der 48 Mannschaften des FIFA World Cup

Wir führen euch alle Spieler auf, die ihr im neuen Panini-Stickeralbum zur WM 2026 findet.

Ab dem 05. Mai erscheint das neue Panini-Stickeralbum zur WM 2026, das aufgrund der erstmals 48 teilnehmenden Mannschaften stolze 980 Sticker umfasst.

Hier im Artikel führen wir euch alle Spieler auf, die bereits als Sticker im Heft bestätigt sind. Denn wie immer stellt sich natürlich die spannende Frage, welche Kicker es vor Bekanntgabe der WM-Kader ins Heft geschafft haben.

Wichtige Info: Nach Erscheinen des Panini-Sammelalbums werden wir den Artikel mit den vollständigen Kadern aller Nationen aktualisieren.

Das Softcover- oder wahlweise Hardcover-Album umfasst 112 Seiten, auf denen folgende Sticker der Mannschaften zu finden sind:

18 Spieler pro Team

Mannschaftsbild

Verbandslogo

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Autoplay

Hinzu kommen wie üblich in den WM-Alben von Panini weitere Sticker zu den Stadien oder beispielsweise zum Pokal. In "jeder 100. Tüte" befindet sich zudem einer von zwanzig unnummerierten Extra-Stickern.

Weitere Infos, darunter auch die Preise für Tüten und das Album, findet ihr hier:

Mehr zum Thema Release, Preise und Anzahl der Sticker zum FIFA World Cup von Dennis Müller

Alle offiziell bestätigten Spieler

Nachfolgend listen wir euch sortiert nach Nation alle Spieler auf, von denen bereits ein offizieller Sticker im Netz kursiert. (Stand: 28. April)

Wollt ihr nur erfahren, wer es aus dem DFB-Kader ins Heft gepackt hat – hier entlang!

Ägypten

Algerien

Argentinien

Lautaro Martinez

Lionel Messi

Australien

Belgien

Kevin de Bruyne

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

Gabriel

Vinicius Junior

Curaçao

Demokratische Republik Kongo

Ecuador

Moises Caicedo

Willian Pacho

Elfenbeinküste

Sebastian Haller

England

Harry Kane

Frankreich

Kylian Mbappé

Ghana

Antoine Semenyo

Haiti

Irak

Iran

Japan

Jordanien

Kanada

Alphonso Davies

Kap Verde

Katar

Kolumbien

Luis Diaz

Jefferson Lerma

Kroatien

Luka Modric

Marokko

Achraf Hakimi

Mexiko

Edson Alvarez

Santiago Giménez

Neuseeland

Niederlande

Virgil van Dijk

Cody Gakpo

Norwegen

Erling Haaland

Österreich

David Alaba

Panama

Adalberto Carrasquilla

Paraguay

Portugal

Ruben Neves

Cristiano Ronaldo

Vitinha

Saudi-Arabien

Schottland

Schweden

Schweiz

Gregor Kobel

Senegal

Sadio Mané

Spanien

Lamine Yamal

Südafrika

Südkorea

Heungmin Son

Tschechien

Tunesien

Türkei

Uruguay

Federico Valverde

USA

Weston McKennie

Christian Pulisic

Antonee Robinson

Usbekistan

Das waren alle Spieler, die Panini selbst auf der eigenen Website oder durch eine Kooperation mit Coca Cola enthüllt hat. Sobald das Stickeralbum in den kommenden Tagen in unseren Händen liegt, werden wir die übrigen Spieler ergänzen.

Auf der zweiten Seite listen wir euch alle DFB-Kicker auf, die wir bereits erspähen konnten.