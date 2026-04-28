Panini WM 2026: Alle bekannten Spieler-Sticker der 48 Mannschaften des FIFA World Cup

Ab dem 05. Mai erscheint das neue Panini-Stickeralbum zur WM 2026, das aufgrund der erstmals 48 teilnehmenden Mannschaften stolze 980 Sticker umfasst.
Hier im Artikel führen wir euch alle Spieler auf, die bereits als Sticker im Heft bestätigt sind. Denn wie immer stellt sich natürlich die spannende Frage, welche Kicker es vor Bekanntgabe der WM-Kader ins Heft geschafft haben.
Wichtige Info: Nach Erscheinen des Panini-Sammelalbums werden wir den Artikel mit den vollständigen Kadern aller Nationen aktualisieren.
Grundlegende Infos zum neuen Panini-Stickeralbum
Das Softcover- oder wahlweise Hardcover-Album umfasst 112 Seiten, auf denen folgende Sticker der Mannschaften zu finden sind:
- 18 Spieler pro Team
- Mannschaftsbild
- Verbandslogo
Hinzu kommen wie üblich in den WM-Alben von Panini weitere Sticker zu den Stadien oder beispielsweise zum Pokal. In "jeder 100. Tüte" befindet sich zudem einer von zwanzig unnummerierten Extra-Stickern.
Weitere Infos, darunter auch die Preise für Tüten und das Album, findet ihr hier:
Alle offiziell bestätigten Spieler
Nachfolgend listen wir euch sortiert nach Nation alle Spieler auf, von denen bereits ein offizieller Sticker im Netz kursiert. (Stand: 28. April)
Wollt ihr nur erfahren, wer es aus dem DFB-Kader ins Heft gepackt hat – hier entlang!
Ägypten
Algerien
Argentinien
- Lautaro Martinez
- Lionel Messi
Australien
Belgien
- Kevin de Bruyne
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
- Gabriel
- Vinicius Junior
Curaçao
Demokratische Republik Kongo
Ecuador
- Moises Caicedo
- Willian Pacho
Elfenbeinküste
- Sebastian Haller
England
- Harry Kane
Frankreich
- Kylian Mbappé
Ghana
- Antoine Semenyo
Haiti
Irak
Iran
Japan
Jordanien
Kanada
- Alphonso Davies
Kap Verde
Katar
Kolumbien
- Luis Diaz
- Jefferson Lerma
Kroatien
- Luka Modric
Marokko
- Achraf Hakimi
Mexiko
- Edson Alvarez
- Santiago Giménez
Neuseeland
Niederlande
- Virgil van Dijk
- Cody Gakpo
Norwegen
- Erling Haaland
Österreich
- David Alaba
Panama
- Adalberto Carrasquilla
Paraguay
Portugal
- Ruben Neves
- Cristiano Ronaldo
- Vitinha
Saudi-Arabien
Schottland
Schweden
Schweiz
- Gregor Kobel
Senegal
- Sadio Mané
Spanien
- Lamine Yamal
Südafrika
Südkorea
- Heungmin Son
Tschechien
Tunesien
Türkei
Uruguay
- Federico Valverde
USA
- Weston McKennie
- Christian Pulisic
- Antonee Robinson
Usbekistan
Das waren alle Spieler, die Panini selbst auf der eigenen Website oder durch eine Kooperation mit Coca Cola enthüllt hat. Sobald das Stickeralbum in den kommenden Tagen in unseren Händen liegt, werden wir die übrigen Spieler ergänzen.
Auf der zweiten Seite listen wir euch alle DFB-Kicker auf, die wir bereits erspähen konnten.
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