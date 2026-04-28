Panini WM 2026: Alle bekannten Spieler-Sticker der 48 Mannschaften des FIFA World Cup

Wir führen euch alle Spieler aus dem neuen Panini-Stickeralbum zur kommenden Fußball-Weltmeisterschaft auf.

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Dennis Müller
28.04.2026 | 16:45 Uhr

Wir führen euch alle Spieler auf, die ihr im neuen Panini-Stickeralbum zur WM 2026 findet. Wir führen euch alle Spieler auf, die ihr im neuen Panini-Stickeralbum zur WM 2026 findet.

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Ab dem 05. Mai erscheint das neue Panini-Stickeralbum zur WM 2026, das aufgrund der erstmals 48 teilnehmenden Mannschaften stolze 980 Sticker umfasst.

Hier im Artikel führen wir euch alle Spieler auf, die bereits als Sticker im Heft bestätigt sind. Denn wie immer stellt sich natürlich die spannende Frage, welche Kicker es vor Bekanntgabe der WM-Kader ins Heft geschafft haben.

Wichtige Info: Nach Erscheinen des Panini-Sammelalbums werden wir den Artikel mit den vollständigen Kadern aller Nationen aktualisieren.

Grundlegende Infos zum neuen Panini-Stickeralbum

Das Softcover- oder wahlweise Hardcover-Album umfasst 112 Seiten, auf denen folgende Sticker der Mannschaften zu finden sind:

  • 18 Spieler pro Team
  • Mannschaftsbild
  • Verbandslogo

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Hinzu kommen wie üblich in den WM-Alben von Panini weitere Sticker zu den Stadien oder beispielsweise zum Pokal. In "jeder 100. Tüte" befindet sich zudem einer von zwanzig unnummerierten Extra-Stickern.

Weitere Infos, darunter auch die Preise für Tüten und das Album, findet ihr hier:

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Alle offiziell bestätigten Spieler

Nachfolgend listen wir euch sortiert nach Nation alle Spieler auf, von denen bereits ein offizieller Sticker im Netz kursiert. (Stand: 28. April)

Wollt ihr nur erfahren, wer es aus dem DFB-Kader ins Heft gepackt hat – hier entlang!

Ägypten

Algerien

Argentinien

  • Lautaro Martinez
  • Lionel Messi

Australien

Belgien

  • Kevin de Bruyne

Bosnien und Herzegowina

Brasilien

  • Gabriel
  • Vinicius Junior

Curaçao

Demokratische Republik Kongo

Ecuador

  • Moises Caicedo
  • Willian Pacho

Elfenbeinküste

  • Sebastian Haller

England

  • Harry Kane

Frankreich

  • Kylian Mbappé

Ghana

  • Antoine Semenyo

Haiti

Irak

Iran

Japan

Jordanien

Kanada

  • Alphonso Davies

Kap Verde

Katar

Kolumbien

  • Luis Diaz
  • Jefferson Lerma

Kroatien

  • Luka Modric

Marokko

  • Achraf Hakimi

Mexiko

  • Edson Alvarez
  • Santiago Giménez

Neuseeland

Niederlande

  • Virgil van Dijk
  • Cody Gakpo

Norwegen

  • Erling Haaland

Österreich

  • David Alaba

Panama

  • Adalberto Carrasquilla

Paraguay

Portugal

  • Ruben Neves
  • Cristiano Ronaldo
  • Vitinha

Saudi-Arabien

Schottland

Schweden

Schweiz

  • Gregor Kobel

Senegal

  • Sadio Mané

Spanien

  • Lamine Yamal

Südafrika

Südkorea

  • Heungmin Son

Tschechien

Tunesien

Türkei

Uruguay

  • Federico Valverde

USA

  • Weston McKennie
  • Christian Pulisic
  • Antonee Robinson

Usbekistan

Das waren alle Spieler, die Panini selbst auf der eigenen Website oder durch eine Kooperation mit Coca Cola enthüllt hat. Sobald das Stickeralbum in den kommenden Tagen in unseren Händen liegt, werden wir die übrigen Spieler ergänzen.

Auf der zweiten Seite listen wir euch alle DFB-Kicker auf, die wir bereits erspähen konnten.

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