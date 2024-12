Path of Exile 2-Spieler werden gehackt und verlieren all ihre Wertgegenstände

Path of Exile 2 könnte aktuell ein riesiges Sicherheitsproblem haben.

Path of Exile 2 hat vor ein paar Wochen einen überaus erfolgreichen Early Access-Launch hingelegt und konnte teils bis zu 578.000 Spieler*innen gleichzeitig verzeichnen. Aktuell gibt es aber einen ziemlichen Dämpfer für die Erfolgsgeschichte: Zahlreiche Fans scheinen nämlich von Hacks betroffen zu sein, durch die sie ihre hart erarbeiteten Wertgegenstände verlieren.

Path of Exile 2-Fans verlieren Items trotz Sicherheitsmaßnahmen

Im offiziellen Forum zu Path of Exile 2 und auf Steam sammeln sich seit einigen Tagen hunderte Nachrichten von Spieler*innen, deren Accounts betroffen sind. Viele berichten, dass ihre wertvollsten Gegenstände und Ressourcen auf einmal komplett verschwunden sind.

Da Items zwischen den Charakteren eines Accounts geteilt werden können und das Sammeln von seltenem Loot oft mit vielen Stunden Grinding verbunden ist, ist das für viele Fans natürlich ein harter Schlag.

Es kommt aber noch schlimmer, was zuerst nach einem ungewöhnlichen Bug klingt, scheint nämlich tatsächlich ein gezielter Angriff zu sein. Spieler*innen berichten, dass aus verschiedenen Regionen auf ihre Steam-Accounts zugegriffen wurde. Selbst das 2FA-Sicherheitsverfahren scheint hier nicht auszureichen.

Einige Personen haben demnach gar keine Warnung erhalten, dass jemand auf ihren Account zugreifen will. Andere haben zumindest die Mail bekommen, aber die Hacker*innen konnten wohl dennoch Zugriff zu ihren Accounts bekommen.

Betroffen sind aktuell demnach sowohl der offizielle Launcher von Entwickler Grinding Gear Games als auch Steam-Accounts – für viele Fans ist das natürlich besonders beunruhigend, immerhin enthalten ihre Steam-Konten nicht nur weitere Spiele, sondern etwa auch sensible Zahlungsinformationen. Aktuell sieht es aber so aus, als wäre nur PoE 2 selbst bislang betroffen.

22:19 Path of Exile 2 - Test-Video zur Early-Access-Version

Vom Entwicklerteam fehlt bisher ebenfalls ein offizielles Statement, das Supportteam bittet im Forum aber darum, sich direkt an die E-Mail [email protected] zu wenden.

Aktuell lässt sich leider das Ausmaß des Hacks noch nicht komplett abschätzen, da auch in den Foren widersprüchliche Aussagen kursieren. Manche User behaupten, dass der oder die Hacker selbst im Forum poste und geklaute Items anbiete.

Ein anderer User hat eine angebliche Nachricht des Supports gepostet, laut der sein Account vorübergehend geschlossen wurde, um weiteren Schaden zu vermeiden – hier scheint es sich aber eigentlich um eine Nachricht von 2020 zum ersten Path of Exile zu handeln, da sie auf Forumsbeiträge des damaligen Lead Developers Chris Wilson von 2013 verweist.

Bis Grinding Gear Games offiziell Stellung zu den Vorfällen nimmt, bleibt uns also wohl nur abzuwarten und wachsam zu bleiben. In jedem Falle dürfte es sich dennoch lohnen, die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Steam zu nutzen und ein besonderes Auge darauf zu werfen, ob etwaige Mails tatsächlich von Steam und Path of Exile selbst kommen oder sich dahinter doch Phishing-Versuche verbergen.

Seid ihr auch schon auf solche Probleme in Path of Exile 2 gestoßen oder seid ihr bisher verschont geblieben?