Path of Exile 2: Early Access-Release verschoben, doch keine Sorge - der Diablo 4-Konkurrent erscheint noch 2024

Neeeeeeeiiiin! Noch drei Wochen länger warten!

Während uns Diablo 4 zu Beginn des Monats noch mit dem ersten großen Addon Vessel of Hatred versorgt hat, steht dieses Jahr noch ein weiterer großer Action-Rollenspiel-Release an. Die Rede ist von Path of Exile 2, welches ursprünglich am 15. November in den Early Access starten sollte.

Dieser Termin wurde nun allerdings verschoben, viel länger warten müssen wir aber trotzdem nicht.

Das sorgt für die Verschiebung

In guten zwei Wochen sollte es eigentlich mit dem Early Access-Release von Path of Exile 2 losgehen, heute meldete sich allerdings Jonathan Rogers, Game Director des ARPGs, zu Wort und kündigte an, dass das Team noch etwas mehr Zeit brauche.

Als neuer Termin wurde der 6. Dezember angegeben, wir müssen also nur drei weitere Woche warten, bevor wir uns in die Monsterklopperei stürzen dürfen.

Als Grund gibt Rogers an, dass das Team noch mehr Zeit brauche, um die jeweiligen Account-Systeme aus Path of Exile 1 und 2 zu verknüpfen. Wie Grinding Gear Games in der Vergangenheit versprochen hat, sollen wir alle getätigten Mikrotransaktionen aus Teil 1 auch im Nachfolger nutzen können und damit das reibungslos funktioniert, braucht das Team die zusätzlichen drei Wochen. Hier ein Auszug aus seiner Nachricht:

"[...] Es ist nicht wirklich das Spiel selbst, mit dem wir in Verzug sind. Es geht um eine Reihe von serverseitigen Infrastrukturarbeiten, die viel länger gedauert haben, als wir erwartet hatten.

Eines der wichtigsten Versprechen, die wir gegeben haben, ist, dass alle Mikrotransaktionen sowohl in Path of Exile I als auch II funktionieren werden. Um das zu erreichen, müssen wir die Account-Systeme nicht nur für Path of Exile I und II, sondern auch für die Konsolen-Realms integrieren.

Das bedeutete, dass wir eine Menge Dinge ändern mussten. Wir müssen nicht nur einen Haufen neuer Systeme erstellen, sondern auch sicherstellen, dass nur alte Daten mit ihnen rückwärts kompatibel sind.

Und wenn man anfängt, Datenbanken zu migrieren, die so alt sind und so viele Daten enthalten, stößt man auf alle möglichen seltsamen Dämonen.

Wie können mehrere Konten denselben Namen erhalten? Wie bekommen mehrere Konten die gleiche E-Mail-Adresse? Wieso haben mehrere Konten die gleiche Steam-ID? Warum ist der Kontoname dieser Person nur ein zufälliges Kauderwelsch, das sich nicht einmal entschlüsseln lässt?

Wir müssen alles perfekt machen, damit niemand etwas verliert, wofür er bezahlt hat, und damit niemand sein Konto verliert. Da wir den gesamten Backend-Code ändern, müssen wir gleichzeitig eine Menge Tests durchführen, um sicherzustellen, dass die ganze Sache nicht zusammenbricht, wenn die große Anzahl von Spielern, die wir zum Start erwarten, eintrifft. [...]"

Natürlich sind drei weitere Wochen kein Weltuntergang, vor allem wenn es dem möglichst reibungslosen Start des Spiels dient. Path of Exile 2 erscheint nun also am 6. Dezember für Playstation 5, Xbox Series und auf dem PC via Steam und EPIC im Early Access.

Freut ihr euch schon auf das ARPG oder ist der sehr komplexe Genre-Vertreter eher nichts für euch? Verrate es uns in den Kommentaren!