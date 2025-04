Path of Exile 2: Server gehen heute offline - Alles zum Serverstatus und Start des großen Updates Dawn of the Hunt

Heute gehen die Path of Exile 2-Server offline.

Heute ist es endlich soweit und das erste große Update zu Path of Exile 2 geht an den Start. Alles, was ihr zum Serverstatus und Patch heute wissen müsst, verraten wir euch hier.

In dieser Zeit sind die Path of Exile 2-Server offline

Mit Dawn of the Hunt erwartet uns heute, am 4. April, das erste große Content-Update nach dem Early Access-Start von Path of Exile 2. Die damit verbundenen Wartungsarbeiten sollen zwei Stunden andauern. Die Timings sehen also wie folgt aus:

Server gehen 19:00 Uhr (CEST) offline

Server gehen 21:00 Uhr (CEST) wieder online

Patchgröße und Preload

Auf Xbox Series S/X und Playstation 5 könnt ihr das Update bereits herunterladen. Für den PC kann der Patch per torrent heruntergeladen werden - den Link samt Anleitung findet ihr hier auf der offiziellen Seite des Spiels. Die Größe des Updates fällt ordentlich aus, ein Preload lohnt sich also:

Größe auf PC: 31 GB

31 GB Größe auf Xbox Series X/S und Playstation 5: 27 GB

Sobald die Server wieder online gehen, müsst ihr erneut einen kleinen Patch runterladen. Dieser sollte aber nicht besonders groß ausfallen.

2:43 Path of Exile 2 zeigt im Trailer die Inhalte des neuen großen Updates Dawn of the Hunt

Das erwartet euch in Path of Exile 2: Dawn of the Hunt

Mit dem Update kommen zahlreiche Änderungen und neue Inhalte ins Spiel. Die größte Ergänzung ist dabei eine komplett neue Klasse, die Jägerin. Dazu gibt es noch fünf weitere Unterklassen, neue Fähigkeiten, Items und mehr. Auch am Endgame wurde fleißig geschraubt.

Alles Wichtige haben wir hier für euch zusammengefasst:

Nun bleibt für heute Abend erstmal abzuwarten, wie der Start abläuft und ob es zu Problemen kommen wird. Wir gehen stark davon aus, dass das Interesse an den neuen Inhalten für einen Ansturm sorgen wird. Wenn es große Probleme und starke Verzögerungen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Habt ihr Lust, mit dem Update ebenfalls mal wieder ins Spiel zu schauen? Oder spielt ihr sowieso die ganze Zeit? Vielleicht gehört ihr aber auch zu den Leuten, die auf den Full Release warten. Schreibt es uns gerne in die Kommentare!