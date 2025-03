Path of Exile 2 bekommt eine neue Klasse, fünf weitere Unterklassen und mehr: Das sind alle Neuerungen aus Dawn of the Hunt

Das erste große Update für Path of Exile 2 steht vor der Tür.

Vor knapp vier Monaten ist Path of Exile 2 in den Early Access gestartet und hat seitdem viele ARGP-Fans glücklich gemacht. Die Diablo-Alternative überzeuge mit forderndem Gameplay, nahezu endlosen Build-Möglichkeiten, über 100 Bossen und einer schicken Optik. Am 4. April 2025 erscheint das erste große Inhaltsupdate Dawn of the Hunt.

Jägerin als neue Klasse vorgestellt

Die wohl prominenteste Neuerung ist die neue Klasse - die Jägerin (Huntress). Die kommt mit einem Speer und einem Buckler. Während sie mit dem Speer wahlweise im Nah- als auch im Fernkampf austeilt, nutzt sie den kleinen Faustschild, um Angriffe zu parieren. Einen ersten Einblick gibt's im neuen Trailer.

Path of Exile 2 zeigt im Trailer die Inhalte des neuen großen Updates Dawn of the Hunt

Einer der ersten Skills, die wir mit der Jägerin freischalten können, heißt Whirling Slash. Mit diesem baut sich mit jeder Attacke ein immer größer werdender Wirbelwind um uns herum auf, der Monster blendet und explodiert, sobald wir ihn verlassen.

Unseren Speer können wir mit unterschiedlichen Elementen aufladen und so Eis-, Feuer- oder Blitzschaden anrichten. Mit Lightning Spear werfen wir unsere Waffe etwa in eine Gruppe Monster, die dann von umherspringenden Blitzschlägen getroffen werden.

Besonders stark werden einige unsere Fähigkeiten, wenn wir sie unmittelbar nach einer Parade ausführen. Dazu nutzen wir den ebenfalls neuen Parieren-Skill. Ist dieser per Knopfdruck aktiv, werden automatisch alle Attacken abgewehrt und Angreifer*innen betäubt. Aber Vorsicht – übertreiben wir es, werden wir ausgeknockt.

Ein weitere coole Fähigkeit der Jägerin ist es, dass sie sich jedes Monster auch als Companion fangen kann. Das kämpft dann an unserer Seite und behält alle Fähigkeiten und Werte. Da wir nicht mehrere Companions zeitgleich befehligen können, lohnt es sich, ein besonders starkes Biest zu fangen.

Dawn of the Hunt bringt fünf neue Unterklassen

Neben der neuen Klasse wird es auch fünf neue Unterklassen (Ascensions) geben. Zwei gehören zur Jägerin, drei weitere gibt es für die bestehenden Klassen.

Ritualistin (Jägerin): Spezialisiert auf Seuchen und Tieropfer. So lässt die Ritualistin Blutblasen auf der Haut von Monstern wachsen, die alle umstehenden Widersacher*innen mit verdorbenem Blut bespritzt.

Amazone (Jägerin): Die Amazone ist eine Kämpferin, die ihre Techniken bis zu Perfektion beherrscht. So nutzt sie etwa den Skill Raubtierinstinkt um Schwachstellen von Feind*innen aufzudecken und diese gezielt und für enorm viel Schaden zu attackieren.

Schmied (Krieger): Als Schmied kann der Krieger nicht nur seine Waffen verbessern und mit starken Buffs aufwerten, er kann auch eine Kopie beschwören, die dann an unserer Seite kämpft. Außerdem kann der Schmied seine Rüstung mit verschiedenen, sehr starken Skills modifizieren, sofern sie keine eigenen Mods besitzen.

Taktiker (Söldner): Die dritte Ascension des Söldners ist der Taktiker, der Monster an den Boden tackert und sie so davon abhält, Bewegungen und Aktionen durchzuführen. Außerdem stellt er gleich mehrere Banner auf einmal auf, verpasst so Verbündeten Buffs und befehligt eine Armee aus Off-Screen-Schützen, die auf Knopfdruck ganze Bereiche mit Pfeilen eindecken.

Lich (Hexe): Als Lich wird die Hexe selbst zur Untoten. Ihre Widersacher*innen belegt sie mit Flüchen, um sie so zu schwächen. Außerdem kann sie Teile ihrer eigenen Lebensenergie nutzen, um ihren Energie-Schild zu stärken. Alternativ gibt sie ihr Energie-Schild auf und legt einen Teil ihrer Seele in einen Edelstein, um diesen enorm zu verstärken.

Noch mehr neue Fähigkeiten und viele weitere Items

Aber nicht nur die Jägerin und die neuen Unterklassen bekommen neue Skills. Mit Geist erwecken, einer okkulten Fähigkeit, können wir etwa die Seelen von Monstern einfangen und für uns kämpfen lassen. Dafür müssen wir Wille ausgeben. Wie viel, hängt dabei von der Stärke des Monsters ab – wir können uns also entscheiden, ob wir viele eher schwache, oder wenige Starke Geister für uns kämpfen lassen.

Außerdem bekommen wir ein Mount – zumindest im Kampf. Wir können nämlich fortan ein Rhoa – ein gefedertes Reittier – beschwören, das uns im Kampf unterstützt. Steigen wir auf, können wir unsere Angriffe wirken und uns zeitgleich pfeilschnell über das Schlachtfeld bewegen.

Dazu finden über 100 neue Unique-Items ihren Weg ins Spiel, die vor allem für das Mid- und Endgame relevant werden sollen. Darunter auch erstmals einzigartige Charms.

Das ist natürlich nicht alles. Zusätzlich bekommt das Endgame zahlreiche Änderungen spendiert. Die Anzahl der Türme soll etwa auf ein Drittel reduziert werden, dafür sollen sie sich mehr lohnen. Dazu kommen neue Bosse, neue einzigartige Karten und vieles mehr.

Was sagt ihr zu den Neuerungen in Dawn of the Hunt? Spielt ihr aktuell noch Path of Exile 2 oder wollt ihr mit dem Update wieder reinschauen? Verratet es uns in den Kommentaren!