Path of Exile 2 lässt euch Ingame-Käufe auf andere Plattformen übertragen - nur nicht auf PS5 und PS4

Path of Exile 2 bringt einige sehr praktische Neuerungen ins Spiel, die auch Mikrotransaktionen betreffen.

Path of Exile 2 startet schon bald in den Early Access oder vielmehr die kostenpflichtige Beta. Vorher könnt ihr eure Accounts zusammenlegen, wenn ihr beispielsweise auf verschiedenen Plattformen unterschiedliche Konten angelegt habt. Dabei lassen sich auch die Mikrotransaktionen übertragen, es gibt allerdings eine Ausnahme: Die PlayStation-Konsolen PS4 und PS5, mit denen funktioniert das nicht.

Path of Exile 2: Diese Änderungen bringt das neue Account-System für Mikrotransaktionen und Co.

Darum geht's: Um sicherzustellen, dass die Mikrotransaktionen übergreifend für Path of Exile sowie Path of Exile 2 gelten und damit es keine Probleme beim Crossplay gibt, überarbeitet Entwicklerstudio Grinding Gear Games das Account-System.

Diese Änderungen kommen:

Discriminator: Um das Namenswirrwar ein- für allemal zu beheben und es einfacher zu machen, den gewünschten Namen zu bekommen, werden Zahlenkombinationen hinter dem Account-Namen eingeführt.

Um das Namenswirrwar ein- für allemal zu beheben und es einfacher zu machen, den gewünschten Namen zu bekommen, werden Zahlenkombinationen hinter dem Account-Namen eingeführt. Sub-Accounts: Ihr könnt eure Accounts zusammenlegen, wenn ihr zum Beispiel ein Konto auf dem PC und eines auf der Konsole habt. So könnt ihr auf beiden Plattformen spielen. Durch die Sub-Accounts bleiben eure Charaktere allerdings voneinander getrennt und ihr könnt immer wieder neu entscheiden, mit welchem Konto ihr spielt.

Ihr könnt eure Accounts zusammenlegen, wenn ihr zum Beispiel ein Konto auf dem PC und eines auf der Konsole habt. So könnt ihr auf beiden Plattformen spielen. Durch die Sub-Accounts bleiben eure Charaktere allerdings voneinander getrennt und ihr könnt immer wieder neu entscheiden, mit welchem Konto ihr spielt. Mikrotransaktionen: Die von euch getätigten Ingame-Käufe bleiben dem jeweiligen Sub-Account zugeordnet. Ihr könnt aber mit Hilfe des Supports einmalig dafür sorgen, dass die Käufe von einem Sub-Account auf einen anderen übertragen werden. Aber das solltet ihr euch gut überlegen, weil sie danach auf dem ursprünglichen Konto natürlich nicht mehr verfügbar sind.

Große Ausnahme PlayStation: Habt ihr eine Microtransaktion auf der PS4 oder PS5 getätigt, könnt ihr diese nicht auf einer anderen Plattform nutzen. Umgekehrt könnt ihr dort auch keine Microtransaktionen nutzen, die ihr auf Xbox oder PC gekauft habt.

Wann erscheint Path of Exile 2? Es dauert noch eine ganze Weile. Der Full Release des Free2Play-Titels steht erst nächstes Jahr an. Aber vorher kommt am 6. Dezember die Early Access-Version. Allerdings handelt es sich hierbei um eine kostenpflichtige Vorab-Beta, bei der natürlich noch einige Inhalte fehlen.

Freut ihr euch auf den Early Access und was sagt ihr zum Account-Merging sowie den PlayStation-Einschränkungen?