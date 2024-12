Path of Exile 2 erscheint heute im Early Access - Startzeit, Serverstatus und alle Infos im Liveticker

Wir halten euch auf dem Laufenden!

Heute ist es endlich so weit: Nachdem der Early Access-Release für Path of Exile 2 zunächst noch einmal verschoben wurde, geht es heute für alle los, die ein kostenpflichtiges Unterstützerpaket erworben haben.

Wir verraten euch alles, was ihr vor eurem Aufbruch in die düstere Fantasywelt wissen müsst und begleiten den Launch für euch im Live Ticker.

Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PS5

PC, Xbox Series X/S, PS5 Start-Uhrzeit: 20 Uhr deutscher Zeit (globaler Release)

8:00 Uhr Guten Morgen, liebe Monsterschlächter und Dämonenschnetzlerinnen! Wir hoffen, ihr seid ausgeschlafen. Falls nicht: Schnappt euch einen Kaffee, in 12 Stunden geht's los! Hier bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die Inhalte: 2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map Autoplay

Preload und Downloadgröße

Der Preload sollte inzwischen auf allen Plattformen gestartet sein. Auf PC hat Entwickler Grinding Gear Games eigens dafür einen Client eingerichtet. Steam gibt an, dass ihr 100 GB freien Speicher braucht, um das Spiel herunterzuladen. Ähnlich sollte es auch auf anderen Plattformen aussehen.

Kostenpflichtiger Early Access: So viel müsst ihr für Path of Exile 2 aktuell ausgeben

Path of Exile 2 soll laut den Entwickler*innen etwa sechs Monate lang im Early Access bleiben. Wer solange schon dabei sein will, muss ein Unterstützerpaket kaufen, denn der Diablo-Konkurrent wechselt erst zum Full Release 2025 in ein F2P-Modell.

Das günstigste Unterstützerpaket kostet rund 30 Euro, den Kaufpreis erhaltet ihr aber dann auch gleich in In Game-Währung dazu. Soll heißen: Zum Key bekommt ihr 300 "Münzen", die im Shop 30 Euro entsprechen. Dafür könnt ihr dann Cosmetics, aber auch Quality of Life-Verbesserungen erwerben.

Early Access-Inhalte

Bereits ab heute könnt ihr drei Akte der Kampagne, einen New Game Plus Modus und umfangreiche Endgame-Aktivitäten zocken. Genaues erfahrt ihr in unserer ausführlichen Path of Exile 2 Early Access-Übersicht.

Nach und nach werden weitere Inhalte ergänzt, aber ihr könnt schon ab heute mit 6 Klassen 50 Bosse und eine große Anzahl von Monstern schnetzeln.

Verratet uns gerne, was eure Pläne für den Release sind und sobald es losgeht natürlich auch, ob ihr problemlos auf die Server hüpfen könnt oder mit Fehlermeldungen zu kämpfen habt!