Path of Exile 2 - Tier List: Die besten Klassen, wenn ihr euch richtig leicht durchs Spiel schnetzeln wollt

Falls ihr Probleme mit der Klassenwahl in PoE2 habt, dann solltet ihr unserer Tier List folgen.

Zu Beginn der meisten Rollenspiele habt ihr die Qual der Wahl. Welche Klasse soll euch dutzende Stunden auf euren Abenteuern begleiten.

Auch in Path of Exile 2 gilt: Ihr solltet natürlich immer wählen, was euch am meisten Spaß macht. Aber die Klassen unterscheiden sich massiv in ihrer Komplexität und wie gut sie mit den Mechaniken der Bosse zurechtkommen. Wenn ihr euch also euer Abenteuer etwas erleichtern möchtet, dann geben wir euch ein paar Anhaltspunkte, welche Held*in für euch geeignet ist.

So entsteht das Ranking Die Plätze ergeben sich aus unserer Erfahrung, wie schnell die Eigenheiten der einzelnen Charaktere zu verstehen sind und wie einfach ihr die Kampagne mit ihnen beenden könnt. Das Ranking sagt nichts über die Kraft der Charaktere aus und wie gut sie im Endgame unterwegs sind.

Platz 6: Krieger

Mit einem Krieger macht ihr euch zur Zeit nur unnötig das Leben schwer.

Krieger haben zwei Dinge, die sie gerade für neue Neulinge eher ungeeignet machen.

Zum einen sind sie Nahkämpfer, was euch aktuell in Path of Exile 2 mehr behindert, als hilft. Viele Bosse sind im Nahkampf um einiges gefährlicher als im Fernkampf. Zudem haben sie oft Phasen, bei denen ihr nicht nahe an sie herankommt.

Zum anderen haben Krieger nicht das Schadenspotenzial der anderen Klassen, gerade am Anfang des Spiels. Sie brauchen viel Zeit, Ausrüstung und Investition in den Skillbaum, bis sie richtig loslegen können.

Aber bis dahin ist euch wahrscheinlich schon die Lust vergangen.

Platz 5: Mönch

Mönche gehören zu den stärksten Klassen, verlangen aber einiges an Einarbeitung.

Der Mönch spielt sich direkt um einiges besser als der Krieger, da ihr auch einige Fernkampf-Fähigkeiten besitzt. Dadurch steht ihr nicht einfach herum, wenn Bosse sich mal außer Reichweite bewegen.

Aber Mönche sind dafür auch einiges komplexer als Krieger. Sie jonglieren mit vielen Fähigkeiten, was im Eifer des Gefechts schnell mal anstrengend werden kann. Außerdem wirken Skills oft in Combos zusammen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.

Der Mönch ist eine tolle Klasse, wenn ihr euch etwas reinfuchsen wollt und auch sehr stark. Aber für eure ersten Versuche solltet ihr vielleicht etwas anderes spielen.

Platz 4: Hexe

Hexen sind gerade im Endgame sehr stark, sind aber zu Beginn eher ungelenk zu spielen.

Hexen haben es gerade zu Beginn des Spiels nicht einfach. Ihre Begleiter halten noch nichts aus und viele ihrer besten Zauber bekommt ihr erst später.

Zudem wird das ganze Beschwörung-System eher stiefmütterlich erklärt und ihr werdet dafür bestraft, wenn ihr auf andere Waffentypen wechseln wollt.

Haltet ihr die ersten paar Stunden allerdings durch, dann wird die Hexe immer entspannter zu spielen. Eure Begleiter erledigen gemütlich Gegner und Bosse, während ihr ein paar unterstützende Skills nutzt und euch aufs Ausweichen konzentriert.

Platz 3: Söldner

Der Söldner ist aktuell die beste Klasse, braucht aber Einarbeitungszeit.

Der Söldner ist aktuell die beste Klasse des Spiels. Massiver Schaden und hohe Beweglichkeit machen euch zu einem Albtraum für Bosse, die ihr in Sekunden mit einem Sperrfeuer aus Bolzen vernichten könnt.

Die Klasse ist aber weder leicht zu spielen noch einsteigerfreundlich. Es dauert eine ganze Weile, bis ihr euch in das Munitions-System des Söldners eingearbeitet habt und selbst dann vergesst ihr doch immer mal wieder nachzuladen.

Außerdem braucht es im Umgang mit Granaten gutes Timing, damit ihr überhaupt trefft. Das ist aber gerade mit dem Controller gar nicht so einfach.

Platz 2: Zauberin

Builds von Zauberinnen sind leicht nachzuvollziehen, so dass ihr oft nicht mal einen Guide braucht.

Zauberinnen räumen mit Eiszaubern ganz schön auf. Mit ihnen könnt ihr ganze Gegnerhorden fast sofort einfrieren und dann ganz entspannt zerlegen, ohne dass ihr einen Kratzer abbekommt. Aber auch die anderen Elemente sind gut spielbar.

Die Zauberin ist recht simpel. Entscheidet euch für ein Element und arbeitet euch durch den Skillbaum, in dem ihr genau dieses Element stärkt. Nutzt fast ausschließlich die Zauber des jeweiligen Elements und ihr werdet bis Akt 3 recht wenig Probleme haben.

Platz 1: Waldläuferin

Mit einer Waldläuferin kommt ihr schnell und leicht durch die Kampagne. Da kann aber auch schnell langweilig werden.

Die Waldläuferin ist eigentlich so simpel, dass sie manche bestimmt langweilig finden werden.

Ihr bleibt auf Distanz und feuert einfach durchweg auf Gegner und Bosse. Dabei wird sie allerdings nicht von dem Munitions-System des Söldners zurückgehalten oder ist so zerbrechlich wie eine Zauberin.

Außerdem ist sie nicht so stark von Ausrüstung abhängig wie die anderen Klassen. Solange ihr einen anständigen Bogen habt, werdet ihr mit den meisten Gegnern keinerlei Probleme haben.

Ihre besten Skills bekommt ihr direkt zu Anfang und gerade mal mit drei Fähigkeiten könnt ihr leicht durch die ersten drei Akte kommen. Schaut euch dafür am besten den verlinkten Guide an.

Welche Klasse empfindet ihr als die Leichteste? Schreibt es uns in die Kommentare.