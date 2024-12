Path of Exile 2 Waldläuferin Build - Die einfachste Klasse für die Kampagne

Waldläuferinnen sind eine der stärksten und einfachsten Klassen in PoE2.

Jeder einzelne Akt in Path of Exile 2 ist äußerst herausfordernd. Bosse sind gnadenlos und wenn euch zusätzlich noch das Lootglück fehlt, dann habt ihr schnell das Gefühl nicht weiterzukommen.

Aber mit einer Klasse könnt ihr es euch bedeutend einfacher machen, wenn ihr nur das Ende der Kampagne erreichen wollt. Denn mit einem Minimum an Ausrüstung räumt die Waldläuferin so richtig auf.

Die Waldläuferin

Jeder Blitzableiter lässt Explosionen los, wenn ihr Blitzpfeile abfeuert.

Die Waldläuferin hat anderen Klassen gegenüber zur Zeit einen entscheidenden Vorteil, durch den sie schon ab Level 1 so richtig loslegt: Ihre besten Skills bekommt ihr direkt zum Anfang.

Die Skillung basiert auf der Kombination von Blitzpfeil und Blitzableiter. Beide Fähigkeiten bekommt ihr direkt mit Fähigkeiten-Gemmen der ersten Stufe und sie ziehen euch durch das gesamte Spiel.

Außerdem ist die Waldläuferin nicht kompliziert. Ihr müsst mit keinen zusätzlichen Mechaniken jonglieren, wie beispielsweise der Munition des Söldners oder dem Wille der Hexe.

So funktioniert der Blitzableiter Build

Blitzpfeil bekommt ihr direkt zum Start. Er bleibt eure stärkste Fähigkeit.

Blitzpfeil bekommt ihr automatisch im Tutorial. Der Zauber allein räumt schon gut bei Gegnern auf, da er Kettenblitze abfeuert, die frühe Gegnergruppen leicht zerstören. Sobald ihr eine zweite Fähigkeiten-Gemme bekommt, solltet ihr dennoch zusätzlich Blitzableiter skillen.

Blitzableiter feuert einen Pfeil ab, der im Boden stecken bleibt und mit einer Blitznova pulsiert, wenn ihr Elektroschaden verursacht. Nutzt also ein bis zwei Mal Blitzableiter und feuert dann mit Blitzpfeil darauf. So räumt ihr Gegnergruppen in Sekunden aus dem Weg und auch die ersten Bosse bekommen gut Schaden.

Für eure erste passive Gemme braucht ihr Streuschuss. Sockelt das in Blitzableiter, damit ihr nun drei statt einem Pfeil abfeuert. So habt ihr schnell mal euren Schaden fast verdreifacht.

Damit kommt ihr locker durch die ersten Gebiete des Spiels und Bosse sollten kein Problem sein, solange ihr einen anständigen Bogen habt. Schaut beim Händler oder wertet selbst einen auf.

Alle Fähigkeiten in der Übersicht

Natürlich braucht ihr noch mehr Fähigkeiten, die euren Killspeed erhöhen:

Englische Begriffe Path of Exile 2 ist zur Zeit noch im Early Access. Daher sind noch nicht alle Begriffe ins Deutsche übersetzt. Daher kann es sein, dass wir hier deutsche und englische Begriffe mischen. Werden die Begriffe übersetzt, dann werden wir das im Guide anpassen.

Blitzpfeil: Euer Hauptangriff, um Blitzableiter auszulösen. Durchbohren: Weniger Schaden, aber ihr durchschlagt Gegner, was mehr Blitzableiter auslöst. Kampftempo: Ihr feuert schneller und löst dadurch häufiger den Blitzableiter Effekt aus.

Euer Hauptangriff, um Blitzableiter auszulösen. Blitzableiter: Absoluter Killer gegen Bosse und Monster. Habt immer welche liegen, um euren Schaden zu erhöhen. Streuschuss: Nun fallen drei Pfeile, was mehr Schaden macht. Vergrößerter Effekt: Das macht die Explosionen größer.

Absoluter Killer gegen Bosse und Monster. Habt immer welche liegen, um euren Schaden zu erhöhen. Sturmrufer-Pfeil: Verursacht unglaublich viel Schaden an einzelnen Zielen. Perfekt, um Bosse zu schocken, wenn sie zu klein sind, um von vielen Blitzableitern getroffen zu werden. Conduction: Doppelte Chance auf Schock durch die Fähigkeit. Coursing Current: Schock Schläge treffen Ziele in einem Radius

Verursacht unglaublich viel Schaden an einzelnen Zielen. Perfekt, um Bosse zu schocken, wenn sie zu klein sind, um von vielen Blitzableitern getroffen zu werden. Voltaisches Mal: Der markierte Gegner kassiert mehr Schockschaden und explodiert bei Tod. Persistance: Verdoppelte Dauer von Schock.

Der markierte Gegner kassiert mehr Schockschaden und explodiert bei Tod. Pfeilregen: Sind Bosse stationär oder betäubt, dann gibt es nichts Besseres gegen Bosse. Konzentrierte Wirkung: Verringert die Fläche, aber erhöht den Schaden. Ihr nutzt den Skill sowieso nicht gegen Monsterhorden, also braucht ihr die Flächeneffekt nicht. Beschleunigung: Pfeile fallen schneller.

Sind Bosse stationär oder betäubt, dann gibt es nichts Besseres gegen Bosse. Herold des Donners: Eine Aura, die euren Elektroschaden erhöht. Außerdem entstehen bei Kills Blitze.

Eine Aura, die euren Elektroschaden erhöht. Außerdem entstehen bei Kills Blitze. Kampfraserei: Eine Aura, die Raserei erzeugt. Sie stärkt euch nicht nur in Bosskämpfen, sondern verstärkt auch massiv euren Pfeilregen.

Skillbaum

Was den Skillbaum angeht, könnt ihr nicht viel falsch machen. Ihr braucht Blitz- und Projektil-Schaden. Sobald ihr zu viel auf die Nase bekommt, solltet ihr auch ein wenig Ausweichwertung mitnehmen. Außerdem solltet ihr jede Chance nutzen, um die Blitzabwehr der Gegner zu durchschlagen. Ansonsten wird es schwer, wenn ihr auf resistente Gegner trefft.

Bosskämpfe

Verteilt um Bosse Blitzableiter. Dann gebt ihnen eurer Voltaic Mark und feuert Blitzpfeile ab. Zwischendrin nutzt ihr immer mal wieder Sturmrufer-Pfeil zum Schockaufbau. Ist der Boss dann betäubt und kann sich nicht mehr bewegen, nutzt Pfeilregen für massiven Schaden.

Das war es im Großen und Ganzen. Die meisten Bosse brechen sehr schnell unter dem Blitzschaden zusammen.

Wie spielt ihr euren Ranger in Path of Exile 2?