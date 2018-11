Vor wenigen Wochen hat Entwickler Grinding Gear Games das kostenlose Action-Rollenspiel Path of Exile offiziell für die PS4 angekündigt. Der Start war für Dezember 2018 geplant.

Jetzt wurde der Release des Diablo-Konkurrenten auf Februar 2019 verschoben.

Gründe der Verschiebung

Im offiziellen Forum von Path of Exile haben die Entwickler in einem Post die Gründe für die Verschiebung bekanntgegeben:

"Wir haben unterschätzt, wie lange während der Weihnachtszeit der Prozess der Zertifizierung andauert. Zwar hoffen wir, dass bereits im Januar alles erledigt ist, wir fühlen uns allerdings mit dem Versprechen das Spiel früh im Februar zu veröffentlichen wohler. "

Bevor ein Spiel auf einer Plattform erscheint, muss es vom Betreiber, hier Sony, zunächst abgenommen werden.

"Das gibt uns zudem mehr Zeit, um an der Performance/Framerate zu arbeiten, die, wie wir denken, bis zum Release noch ausbaufähig ist. "

Grinding Gear Games entschuldigen sich auch bei allen PlayStation-Fans, die das Spiel über Weihnachten auf der PS4 spielen wollten und bereits auf die Ankündigung des exakten Release im Dezember gewartet hatten.

"Wir versprechen euch, dass Path of Exile, wenn es im kommenden Jahr auf der PS4 erscheint, einfach nur großartig wird. "

Was steckt hinter Path of Exile?

Path of Exile zählt auf dem PC und der Xbox One zu den besten Diablo-Alternativen. In gewohnter Hack 'n Slay-Manier schnetzelt ihr euch durch Monsterhorden, sammelt Loot und levelt euren Charakter auf, um stärker zu werden.

Das Besondere: Path of Exile ist komplett kostenlos.

Das Spiel wird regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert und befindet sich vollkommen zurecht in unserer Liste der besten Free2Play-Games 2018 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.