PC-Glückspilz räumt Schreibtisch auf und findet plötzlich 2x64GB RAM-Kit, das heute das 4- bis 5-Fache wert ist und weit über 1.000 Euro kostet

Zeit, den Schreibtisch aufzuräumen! Womöglich könnt ihr dort auch einen wertvollen Arbeitsspeicher-Schatz heben, der heute das vier- oder fünffache des Einkaufspreises wert ist.

Profilbild von David Molke

David Molke
10.06.2026 | 19:12 Uhr

So sieht das RAM-Kit aus (Bild: reddit.comuserAlaeriia). So sieht das RAM-Kit aus (Bild: reddit.com/user/Alaeriia/).

Vor anderthalb bis zwei Jahren hätte wohl wirklich niemand für möglich gehalten, dass Arbeitsspeicher einmal eine gute Wertanlage sein würde. RAM war immer einer der billigsten Aspekte beim PC-Bau, aber diese Zeiten sind dank der KI-Blase wohl leider ein- und für alle Mal vorbei. Wohl denen, die investiert haben.

Spieler findet 128 GB DDR5-RAM, die er für unter 400 Dollar gekauft hat

Wer aktuell auch nur ein 64 GB-Kit des begehrten, schnellen DDR5-RAMs kaufen will, muss dafür oft knapp 1.000 Euro blechen. So sehr sind die Preise gestiegen, und das eigentlich nur wegen der alles verschlingenden KI-Rechenzentren. Aber wer Glück hat, kann jetzt natürlich auch zu hohen Preisen verkaufen.

Video starten 32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

Wie zum Beispiel dieser Reddit-User hier, der laut eigener Aussage einfach nur beim Aufräumen seines Schreibtisches ein verlorenes 128 GB-Kit Arbeitsspeicher wiedergefunden hat.

Das Kit ist eines der besten, das es aktuell zu kaufen gibt. 128 GB sind mehr als stattlich, eigentlich reichen auch 32 GB Arbeitsspeicher immer noch locker für alles, was ihr so machen könnt, wenn es nur ums Spielen geht. Mit 64 GB RAM sind selbst die meisten Rendering-User ausreichend ausgestattet.

Wer allerdings 128 GB Arbeitsspeicher verbaut hat, muss sich wirklich keine Sorgen mehr um irgendwelche Anwendungen, Tabs oder Spiele machen. Erst recht, wenn es sich um pfeilschnellen DDR5-RAM mit einer Taktrate von 6400 Mhz handelt.

Okay, die CAS-Latenz könnte noch etwas niedriger sein, aber kein Normalsterblicher wird diesen Unterschied jemals außerhalb irgendwelcher Benchmarks wirklich wahrnehmen können. Also: Dieses RAM-Kit ist wirklich ein absoluter Leckerbissen für alle, die selbst ihren PC bauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Erstaunliche am gezeigten RAM-Kit ist aber eigentlich der Preis. Sowohl der damalige, als auch der aktuelle. Denn die Person hat offenbar irgendwann letztes Jahr nur 394,99 US-Dollar für die stattliche Menge an Arbeitsspeicher bezahlt. Das sind umgerechnet ungefähr 342 Euro. Ein Preis, der bereits vor der Speicherkrise recht fair war, heutzutage aber einem Wahnsinns-Schnapper gleicht!

Denn dieses 128 GB-Kit, das aus zwei 64 GB-Riegeln besteht, gibt es in Deutschland aktuell nirgendwo zu kaufen. Aber ein 64 GB-Kit mit zweimal 32 GB RAM von dieser Firma soll aktuell schon stolze 927 Euro kosten. Das ist mehr als das Doppelte, für die Hälfte der Menge.

In den USA gab es genau dieses 2x64GB-Kit auf Ebay kürzlich für stolze 1.769,99 US-Dollar zu kaufen. Was mehr als das Vierfache des ursprünglichen Preises ist. Wollt ihr in Deutschland irgendein 128 GB-Kit DDR5-RAM kaufen, müsst ihr deutlich über 1.300 Euro investieren.

Mehr:
Fan packt komplett unbenutzte, originalverpackte PS1 aus und Community fordert: "Sag mir, wie es riecht"
von David Molke
Lehrer sammelt 32 Gameboys für seinen Unterricht, schreibt mit seinen Schülern über Spiele, wird von der Community gefeiert
von Jasmin Beverungen

In den Kommentaren sind viele Menschen regelrecht entgeistert, wie stark die Preise gestiegen sind (und dass irgendwer einfach einen 400-Dollar-Kauf vergessen kann). Eine Person merkt beispielsweise an, letztes Jahr für 94 Euro 2x16GB 6000Mhz-Arbeitsspeicher gekauft zu haben. Jetzt kostet genau dieses Kit einfach mal 450 Euro.

Falls ihr euch jetzt fragt, was die Person mit dem plötzlichen RAM-Regen anfangen will, gibt es ebenfalls schon eine klare Antwort: Die 128 GB Arbeitsspeicher sollen in den eigenen Factorio-Server wandern.

Was würdet ihr mit so einem mächtigen RAM-Kit machen, wenn ihr plötzlich eins finden würdet?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Clair Obscur-Star Ben Starr hat sich als James Bond in 007 First Light beworben - und ist verdammt glücklich, dass daraus nichts wurde

vor 46 Minuten

Clair Obscur-Star Ben Starr hat sich als James Bond in 007 First Light beworben - und ist "verdammt glücklich", dass daraus nichts wurde
Tochter hat ein gutes Zeugnis bekommen - Vater lässt sie zur Belohnung 300 Pokémon TCG-Packs öffnen

vor einer Stunde

Tochter hat ein gutes Zeugnis bekommen - Vater lässt sie zur Belohnung 300 Pokémon TCG-Packs öffnen
PC-Glückspilz räumt Schreibtisch auf und findet plötzlich 2x64GB RAM-Kit, das heute das 4- bis 5-Fache wert ist und weit über 1.000 Euro kostet

vor einer Stunde

PC-Glückspilz räumt Schreibtisch auf und findet plötzlich 2x64GB RAM-Kit, das heute das 4- bis 5-Fache wert ist und weit über 1.000 Euro kostet
LEGO-Fan entdeckt Yoshi in Herr der Ringe-Set des Ehemanns und lacht sich kaputt - habt ihr ihn auch gesehen?

vor 2 Stunden

LEGO-Fan entdeckt Yoshi in Herr der Ringe-Set des Ehemanns und lacht sich kaputt - habt ihr ihn auch gesehen?
mehr anzeigen