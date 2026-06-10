PC-Glückspilz räumt Schreibtisch auf und findet plötzlich 2x64GB RAM-Kit, das heute das 4- bis 5-Fache wert ist und weit über 1.000 Euro kostet

So sieht das RAM-Kit aus (Bild: reddit.com/user/Alaeriia/).

Vor anderthalb bis zwei Jahren hätte wohl wirklich niemand für möglich gehalten, dass Arbeitsspeicher einmal eine gute Wertanlage sein würde. RAM war immer einer der billigsten Aspekte beim PC-Bau, aber diese Zeiten sind dank der KI-Blase wohl leider ein- und für alle Mal vorbei. Wohl denen, die investiert haben.

Spieler findet 128 GB DDR5-RAM, die er für unter 400 Dollar gekauft hat

Wer aktuell auch nur ein 64 GB-Kit des begehrten, schnellen DDR5-RAMs kaufen will, muss dafür oft knapp 1.000 Euro blechen. So sehr sind die Preise gestiegen, und das eigentlich nur wegen der alles verschlingenden KI-Rechenzentren. Aber wer Glück hat, kann jetzt natürlich auch zu hohen Preisen verkaufen.

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Wie zum Beispiel dieser Reddit-User hier, der laut eigener Aussage einfach nur beim Aufräumen seines Schreibtisches ein verlorenes 128 GB-Kit Arbeitsspeicher wiedergefunden hat.

Das Kit ist eines der besten, das es aktuell zu kaufen gibt. 128 GB sind mehr als stattlich, eigentlich reichen auch 32 GB Arbeitsspeicher immer noch locker für alles, was ihr so machen könnt, wenn es nur ums Spielen geht. Mit 64 GB RAM sind selbst die meisten Rendering-User ausreichend ausgestattet.

Wer allerdings 128 GB Arbeitsspeicher verbaut hat, muss sich wirklich keine Sorgen mehr um irgendwelche Anwendungen, Tabs oder Spiele machen. Erst recht, wenn es sich um pfeilschnellen DDR5-RAM mit einer Taktrate von 6400 Mhz handelt.

Okay, die CAS-Latenz könnte noch etwas niedriger sein, aber kein Normalsterblicher wird diesen Unterschied jemals außerhalb irgendwelcher Benchmarks wirklich wahrnehmen können. Also: Dieses RAM-Kit ist wirklich ein absoluter Leckerbissen für alle, die selbst ihren PC bauen:

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Das Erstaunliche am gezeigten RAM-Kit ist aber eigentlich der Preis. Sowohl der damalige, als auch der aktuelle. Denn die Person hat offenbar irgendwann letztes Jahr nur 394,99 US-Dollar für die stattliche Menge an Arbeitsspeicher bezahlt. Das sind umgerechnet ungefähr 342 Euro. Ein Preis, der bereits vor der Speicherkrise recht fair war, heutzutage aber einem Wahnsinns-Schnapper gleicht!

Denn dieses 128 GB-Kit, das aus zwei 64 GB-Riegeln besteht, gibt es in Deutschland aktuell nirgendwo zu kaufen. Aber ein 64 GB-Kit mit zweimal 32 GB RAM von dieser Firma soll aktuell schon stolze 927 Euro kosten. Das ist mehr als das Doppelte, für die Hälfte der Menge.

In den USA gab es genau dieses 2x64GB-Kit auf Ebay kürzlich für stolze 1.769,99 US-Dollar zu kaufen. Was mehr als das Vierfache des ursprünglichen Preises ist. Wollt ihr in Deutschland irgendein 128 GB-Kit DDR5-RAM kaufen, müsst ihr deutlich über 1.300 Euro investieren.

In den Kommentaren sind viele Menschen regelrecht entgeistert, wie stark die Preise gestiegen sind (und dass irgendwer einfach einen 400-Dollar-Kauf vergessen kann). Eine Person merkt beispielsweise an, letztes Jahr für 94 Euro 2x16GB 6000Mhz-Arbeitsspeicher gekauft zu haben. Jetzt kostet genau dieses Kit einfach mal 450 Euro.

Falls ihr euch jetzt fragt, was die Person mit dem plötzlichen RAM-Regen anfangen will, gibt es ebenfalls schon eine klare Antwort: Die 128 GB Arbeitsspeicher sollen in den eigenen Factorio-Server wandern.

Was würdet ihr mit so einem mächtigen RAM-Kit machen, wenn ihr plötzlich eins finden würdet?