Wie viel kostet RAM heute? Aktuelle Preise für Arbeitsspeicher in der Übersicht

RAM-Riegel sind gerade so gut wie unbezahlbar. Hier erfahrt ihr, wie es derzeit um die Preise steht.

Chris Werian
08.01.2026 | 14:17 Uhr

Für RAM müsst ihr derzeit so einige Euro-Scheine hinblättern. Für RAM müsst ihr derzeit so einige Euro-Scheine hinblättern.

Wollt ihr euch einen PC zusammenbauen, steht ihr derzeit vor einer schier unüberwindbaren Hürde: Es gibt keinen halbwegs bezahlbaren Arbeitsspeicher mehr. Die Preise für RAM-Riegel sind in den vergangenen Monaten in die Höhe geschossen, da KI-Firmen einen gigantischen Bedarf für 2026 angemeldet haben.

Damit ihr über Schwankungen – vielleicht sogar nach unten – Bescheid wisst, haben wir hier die aktuellen Preise zusammengetragen.

Das kostet RAM gerade in Deutschland

Um euch einen Eindruck davon zu geben, wie viel ihr momentan für RAM bezahlen müsst, haben wir die günstigsten Preise von drei der derzeit beliebtesten RAM-Kits auf Vergleichsplattformen herausgesucht.

Video starten 31:56 Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?

Aber Achtung: Je nach Modell, Design, RAM-Timings und Händler sind deutlich höhere Preise möglich.

  • Kingston FURY Beast DDR5-6000 64 GB Kit (CL30): 810 Euro
  • Corsair Vengeance DDR5-6000 32 GB Kit (CL36): 400 Euro
  • G.Skill Aegis 5 DDR5-6000 16 GB Kit (CL36): 230 Euro

Zur besseren Einordnung der Preise haben wir außerdem den zuverlässigen Trendverlauf von PCPartPicker zurate gezogen. Der deckt den wichtigen US-Markt ab, da er die weltweiten Preisentwicklungen stark beeinflusst. Wir gehen dabei nicht vom Durchschnitt, sondern von dem Verhältnis von Höchst- zu Tiefstpreisen aus.

Für DDR5:

  • DDR5-6000 (64 GB Kit): 900 bis 1200 Euro
  • DDR5-5600 (64 GB Kit): 760 bis 1100 Euro
  • DDR5-6000 (32 GB Kit): 450 bis 600 Euro
  • DDR5-5600 (32 GB Kit): 425 bis 550 Euro
  • DDR5-5200 (32 GB Kit): 440 bis 600 Euro
  • DDR5-4800 (32 GB Kit): 400 bis 600 Euro

Und für DDR4:

  • DDR4-3600 (64 GB Kit): 450 bis 600 Euro
  • DDR4-3200 (64 GB Kit): 300 bis 600 Euro
  • DDR4-3600 (32 GB Kit): 240 bis 400 Euro
  • DDR4-3200 (32 GB Kit): 200 bis 450 Euro
  • DDR4-3000 (32 GB Kit): 200 bis 350 Euro
  • DDR4-3600 (16 GB Kit): 170 bis 200 Euro
  • DDR4-3000 (16 GB Kit): 120 bis 250 Euro
Kingston FURY Beast<br>64 GB-Kit
Kingston FURY Beast
64 GB-Kit
DDR5-6000
Mit 64 GB-Kits habt ihr mehr als genug speicher für alle Anwendungen.
848,99 €
Corsair Vengeance<br>32 GB-Kit
Corsair Vengeance
32 GB-Kit
DDR5-6000
32 Gigabyte reichen für Spiele und die meisten Anwendungen locker aus.
419,90 €
G.Skill AEGIS 5<br>16 GB-Kit
G.Skill AEGIS 5
16 GB-Kit
DDR5-6000
16 Gigabyte kann bei komplexeren Spielen mittlerweile knapp werden.
229,90 €

Warum sind die RAM-Preise so hoch?

Der größte Preistreiber ist die KI-Industrie. Die komplexen KI-Modelle benötigen für ihre Berechnungen Unmengen an Arbeitsspeicher, weshalb Firmen wie OpenAI für 2026 davon ausgehen, dass sie einen Großteil der weltweiten RAM-Produktion für sich in Anspruch nehmen müssen.

Da die drei dominierenden Speicherhersteller (Samsung, Micron und SK Hynix) ihre Fertigung maßgeblich auf die KI-Firmen umschwenken, entsteht zudem ein Engpass bei der Verfügbarkeit im Endverbraucher-Bereich, weshalb die Preise dort massiv ansteigen.

Micron hat seinen Endverbraucher-Bereich sogar völlig zugunsten der hohen Einnahmen durch die KI-Industrie aufgegeben:

Crucial
Speicherkrise fordert ihr erstes Opfer: Langjährige RAM- und SSD-Marke zieht sich aus dem Markt zurück
von Jusuf Hatic
Speicherkrise fordert ihr erstes Opfer: Langjährige RAM- und SSD-Marke zieht sich aus dem Markt zurück

Für 2026 wird prognostiziert, dass auch Grafikkarten nur noch stark eingeschränkt verfügbar sein werden, da es am Videospeicher mangelt und Nvidia als Marktführer seine GPU-Herstellung zugunsten von KI-Platinen zurückfährt.

Mehr dazu hier:
Nvidia bringt offenbar veraltete Grafikkarte zurück - weil ihr dank RAM-Knappheit sonst vielleicht gar keine GPU bekommen würdet
von Chris Werian
Nvidia bringt offenbar veraltete Grafikkarte zurück - weil ihr dank RAM-Knappheit sonst vielleicht gar keine GPU bekommen würdet
Ausblick 2026: Das neue Jahr wird schlimm. Vermutlich so schlimm, wie noch kein Jahr zuvor, wenn es um Hardware geht
von Nils Raettig
Ausblick 2026: Das neue Jahr wird schlimm. Vermutlich so schlimm, wie noch kein Jahr zuvor, wenn es um Hardware geht

Und auch Laptops sowie Komplett-PCs sollen in diesem Jahr bei den Preisen anziehen. Nur Konsolen blieben von den gestiegenen Kosten verschont, und noch ist völlig unklar, wie lang das der Fall bleibt.

Sony, Microsoft und Nintendo werden derzeit noch langfristige Verträge mit den RAM-Herstellern am Laufen haben, diese könnten aber irgendwann auslaufen und dann beispielsweise dafür sorgen, dass die Switch 2 teurer wird oder die PlayStation 6 verschoben werden muss.

Sucht ihr derzeit nach Arbeitsspeicher? Falls ja: Wie plant ihr? Beißt ihr in den sauren Apfel oder wollt ihr die RAM-Krise aussitzen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Die Nintendo Switch 2 bekommt endlich neue Joy-Con-Farben und so sehen sie aus! Doch günstig sind sie nicht

vor 25 Minuten

Die Nintendo Switch 2 bekommt endlich neue Joy-Con-Farben und so sehen sie aus! Doch günstig sind sie nicht
Wie viel kostet RAM heute? Aktuelle Preise für Arbeitsspeicher in der Übersicht   1

vor einer Stunde

Wie viel kostet RAM heute? Aktuelle Preise für Arbeitsspeicher in der Übersicht
Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026

vor einer Stunde

Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026
Fallout: Wir bekommen womöglich nicht nur ein Fallout 3-Remake, sondern auch eins zu New Vegas

vor 2 Stunden

Fallout: Wir bekommen womöglich nicht nur ein Fallout 3-Remake, sondern auch eins zu New Vegas
mehr anzeigen