Es ist soweit: Die Mama von Peppa Wutz ist wieder schwanger und bekommt ein drittes Ferkel

Mama und Papa Wutz haben große Neuigkeiten.

Große Neuigkeiten für alle Fans von Peppa Wutz: Die kleine Fernseh-Familie bekommt schon bald Zuwachs. Mama Wutz ist schwanger und das bedeutet, dass Peppa schon bald ein zweites Geschwisterchen bekommt. Die Ankündigung erfolgte in einer Ausgabe der britischen Sendung Good Morning Britain.



Wann erscheint die Folge? In Deutschland wird die Folge erstmals am Samstag, dem 1. März, um 7 Uhr morgens im Toggo-Programm von Super RTL ausgestrahlt.

Peppa Wutz bekommt ein zweites Geschwisterchen

Das sind natürlich ziemlich aufregende Neuigkeiten für Peppa und ihren kleinen Bruder Schorsch. Während Peppa ja schon Erfahrung als ältere Schwester hat, ist die Situation für den kleinen Schorsch komplett neu.

In dem kurzen Ausschnitt ist aber schon zu sehen, dass die beiden Geschwister die Nachricht sehr gut aufnehmen und sich wohl schon auf die Veränderung und die neue Rolle freuen.

Ob das kleine Ferkel ein Junge oder ein Mädchen wird, wurde allerdings noch nicht verraten. Papa Wutz schlägt aber offenbar schon einen Namen nach dem anderen vor. Bevor es um das kleine Baby geht, steht erstmal die Reise durch die Schwangerschaft auf dem Programm.

Diese dürfte die Serie in den nächsten Wochen und Monaten vor allem beschäftigen, da sie auch eine gute Möglichkeit darstellt, den kleinen Zuschauer*innen diese Phase vor der Geburt näherzubringen. Für aufregende Zeiten dürfte also gesorgt sein.

Ungewöhnlicher Schritt: Die meisten Cartoon-Serien, besonders jene, die speziell auf kleine Kinder ausgerichtet sind, bleiben in der Regel bei einem festen Hauptcast. Es werden zwar immer wieder neue Nebenfiguren eingeführt, die Hauptfiguren bleiben aber in der Regel dieselben.

So war es eben auch bei Peppa Wutz, das seit 2004 fast 400 Episoden in 8 Staffeln hervorgebracht hat. Die neue Folge trägt in Deutschland den Titel "Die große Neuigkeit" und wird, wie erwähnt, am frühen Samstagmorgen erstmals ausgestrahlt.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf die Veränderungen bei der Familie Wutz?