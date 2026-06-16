Dieser Entwickler ist so überzeugt von seinem Actionspiel, dass er keine Angst hat, es kurz vor GTA 6 zu veröffentlichen - und er hat gute Gründe

Phantom Blade Zero fürchtet die Konkurrenz nicht, sondern will einfach nur richtig gut sein.

Publisher und Entwickler, die 2026 ein Spiel rausbringen wollen, haben ein großes Problem: Wohin damit? Ab dem dritten Quartal wird es eng mit strategisch guten Release-Terminen, denn im November hat sich Platzhirsch GTA 6 breit gemacht, und das wiederum sorgt für eine Ballung anderer Titel von Ende August bis Anfang Oktober.

Ein Studio macht sich aber nach eigener Aussage überhaupt keinen Kopf darüber, was die Konkurrenz im Herbst treibt und hat kein Problem, Rockstar mit einer Verschiebung noch näher gekommen zu sein. Derart selbstbewusst äußert sich der chinesische Entwickler S-Game zu seinem "Spiele-Kind" Phantom Blade Zero – und hat noch mehr Spannendes zu verraten.

11:03 Kein Bock auf Souls-Frust? So spielt sich die UE5-5-Hoffnung Phantom Blade Zero

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"Wir sorgen uns um nichts davon": Phantom Blade Zero-Game Director äußert sich selbstbewusst

PC Gamer hat mit Game Director Qiwei "Soulframe" Liang gesprochen und dabei auch die Release-Verschiebung vom September auf den 29. Oktober thematisiert. Das Magazin wollte wissen, ob es nicht beängstigend sei, das Spiel so kurz vor dem GTA 6-Release, also dem 19. November, herauszubringen. Dazu sagte Liang:

Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Wir machen uns keine Gedanken, was da passiert. Wir denken nicht einmal an die Konkurrenz oder daran, was vor oder nach uns auf den Markt kommt. Was zählt, ist, wie polished das Spiel ist, und wenn wir ein oder zwei Monate mehr Zeit haben, können wir mehr Bugs ausmerzen und weitere Optimierungen vornehmen, sodass wir keinen riesigen Day One Patch brauchen.

Auch die große Ansammlung an Releases im September sei kaum Anlass für die Verschiebung gewesen. Liang betont auch an dieser Stelle, dass die Qualität des Spiels bei der Entscheidung im Vordergrund gestanden habe. Der Game Director führt aus:

Ich denke nicht, dass der Wettbewerb den Erfolg eines Werks stark beeinflusst. Nur das Produkt selbst zählt. Folglich würde ich sagen, 99% der Entscheidung [basierte auf] der Entwicklung.

Die selbstbewusste Haltung Liangs kommt nicht von ungefähr. Das chinesische Actionspiel kam in Showcases und bei Anspiel-Sessions sowohl bei der Fachpresse als auch beim Publikum bisher sehr gut an. Auf Steam belegt der Titel beispielsweise Platz 14 der Wishlist-Charts.

Auch Kollege Dennis war bereits letztes Jahr auf der gamescom sehr angetan von dem, was er gezockt hat. Und zu dem Punkt gibt es noch eine spannende weitere Aussage seitens des Studios. Wie der Entwickler erst vor wenigen Tagen YouTuber Luke Stephens bestätigt hat, gehören sämtliche Kämpfe, die bislang zu sehen und spielbar waren, lediglich zum Side Content.

All die Story-Bosse, die uns erwarten, sind weiterhin geheim. Hierbei dürfen wir also noch einiges erwarten, schließlich dürften wir gerade im Laufe der Geschichte auf die großen Highlights stoßen.

Ob sich am Ende der gute Eindruck bestätigt, alle Systeme ineinandergreifen und die Optimierung wirklich so gut gelingt, wie das Studio hofft, muss sich natürlich noch zeigen. Aber fest steht, dass bislang viele Zeichen auf Hit-Potenzial stehen.

Was haltet ihr von der Aussage des Game Directors: Denkt ihr auch, Qualität setzt sich immer durch, egal, wie groß die Konkurrenz ist oder denkt ihr, die vielen Releases im Herbst und GTA 6 könnten dem Team sehr wohl einen Strich durch die Rechnung machen?