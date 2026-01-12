Phantom Blade Zero: Release, Plattformen und mehr - Alles, was ihr über DAS Action-Highlight 2026 wissen müsst

Phantom Blade Zero hat großes Potenzial, eines der besten Actionspiele 2026 zu werden.

Schauen wir auf die Liste der vielversprechendsten Actionspiele im Jahr 2026, taucht ein Name ganz weit oben auf: Phantom Blade Zero. Nicht nur sieht der Titel des chinesischen Entwicklers S-GAME richtig gut aus, was wir bislang vom Third-Person-Schnetzler spielen konnten, hat zudem mächtig Laune gemacht.



Da sich der Release allmählich nähert, fassen wir für euch hier im Artikel nochmal alle wichtigen Infos zusammen. Interessieren euch nur einzelne Punkte, gelangt ihr mit dem Inhaltverzeichnis direkt zum entsprechenden Thema:

Der Release - Wann erscheint Phantom Blade Zero?

am 9. September 2026

Wann Phantom Blade Zero erscheint, haben S-GAME im Vorjahr auf den Game Awards zusammen mit einem frischen Trailer enthüllt, den ihr euch hier anschauen könnt:

4:09 Phantom Blade Zero: Das wunderschöne Actionspiel hat einen Releasetermin und ein bisschen müssen wir uns noch gedulden

Alle Plattformen - Hier könnt ihr Phantom Blade Zero spielen

PS5 und PC (Steam/Epic Games)

Sony hat sich für Konsolen die exklusiven Rechte für mindestens 12 Monate gesichert. Ob im Anschluss ein Release auf Xbox Series X/S oder Nintendo Switch 2 erfolgt, ist derweil unklar.

Ist der Preis bereits bekannt?

S-GAME haben den Preis noch nicht enthüllt.

Orientieren wir uns an den Preisen vergleichbarer Actionspiele aus China, wie beispielsweise Black Myth: Wukong, solltet ihr von 60 bis 70 Euro ausgehen. Kostet Phantom Blade Zero weniger als 60 Euro, wäre das eine schöne Überraschung.

Unser Ersteindruck - So spielt sich Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero hat sich beim ersten Anspielen als durchaus zugängliches, allerdings auch forderndes Actionspiel herausgestellt, das wir am ehesten als Mix aus Devil May Cry und Soulslike beschreiben würden. Gegner deckt ihr mit Kombos ein und müsst dabei stets aufpassen, selbst nicht ins offene Messer zu laufen.

Sind euch die Kämpfe zu anspruchsvoll oder zu leicht, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad ändern.

Auf eine Open-World verzichtet Phantom Blade Zero übrigens. Vielmehr erwarten euch lineare Level, in denen es aber einiges zu erkunden gibt und die dank der Unreal Engine 5 zudem richtig schick aussehen.

Auf der nächsten Seite verraten wir euch mehr über das Wuxia-Setting und auch die spannende Story von Phantom Blade Zero.