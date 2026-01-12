Phantom Blade Zero: Release, Plattformen und mehr - Alles, was ihr über DAS Action-Highlight 2026 wissen müsst

Wir fassen für euch alles Wichtige zu Phantom Blade Zero zusammen.

Dennis Müller
12.01.2026 | 16:00 Uhr

Phantom Blade Zero hat großes Potenzial, eines der besten Actionspiele 2026 zu werden. Phantom Blade Zero hat großes Potenzial, eines der besten Actionspiele 2026 zu werden.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Schauen wir auf die Liste der vielversprechendsten Actionspiele im Jahr 2026, taucht ein Name ganz weit oben auf: Phantom Blade Zero. Nicht nur sieht der Titel des chinesischen Entwicklers S-GAME richtig gut aus, was wir bislang vom Third-Person-Schnetzler spielen konnten, hat zudem mächtig Laune gemacht.

Da sich der Release allmählich nähert, fassen wir für euch hier im Artikel nochmal alle wichtigen Infos zusammen. Interessieren euch nur einzelne Punkte, gelangt ihr mit dem Inhaltverzeichnis direkt zum entsprechenden Thema:

Der Release - Wann erscheint Phantom Blade Zero?

  • am 9. September 2026

Wann Phantom Blade Zero erscheint, haben S-GAME im Vorjahr auf den Game Awards zusammen mit einem frischen Trailer enthüllt, den ihr euch hier anschauen könnt:

Video starten 4:09 Phantom Blade Zero: Das wunderschöne Actionspiel hat einen Releasetermin und ein bisschen müssen wir uns noch gedulden

Alle Plattformen - Hier könnt ihr Phantom Blade Zero spielen

  • PS5 und PC (Steam/Epic Games)

Sony hat sich für Konsolen die exklusiven Rechte für mindestens 12 Monate gesichert. Ob im Anschluss ein Release auf Xbox Series X/S oder Nintendo Switch 2 erfolgt, ist derweil unklar.

Ist der Preis bereits bekannt?

S-GAME haben den Preis noch nicht enthüllt.

Orientieren wir uns an den Preisen vergleichbarer Actionspiele aus China, wie beispielsweise Black Myth: Wukong, solltet ihr von 60 bis 70 Euro ausgehen. Kostet Phantom Blade Zero weniger als 60 Euro, wäre das eine schöne Überraschung.

Unser Ersteindruck - So spielt sich Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero hat sich beim ersten Anspielen als durchaus zugängliches, allerdings auch forderndes Actionspiel herausgestellt, das wir am ehesten als Mix aus Devil May Cry und Soulslike beschreiben würden. Gegner deckt ihr mit Kombos ein und müsst dabei stets aufpassen, selbst nicht ins offene Messer zu laufen.

Sind euch die Kämpfe zu anspruchsvoll oder zu leicht, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad ändern.

Preview
Seid ihr Souls-müde? Phantom Blade Zero ist keins und dafür feier ich es
von Dennis Müller
Seid ihr Souls-müde? Phantom Blade Zero ist keins und dafür feier ich es

Auf eine Open-World verzichtet Phantom Blade Zero übrigens. Vielmehr erwarten euch lineare Level, in denen es aber einiges zu erkunden gibt und die dank der Unreal Engine 5 zudem richtig schick aussehen.

Auf der nächsten Seite verraten wir euch mehr über das Wuxia-Setting und auch die spannende Story von Phantom Blade Zero.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 35 Minuten

Phantom Blade Zero: Release, Plattformen und mehr - Alles, was ihr über DAS Action-Highlight 2026 wissen müsst

12.12.2025

Phantom Blade Zero: Das wunderschöne Actionspiel hat einen Releasetermin und ein bisschen müssen wir uns noch gedulden

22.01.2025

Kommendes PS5-Exclusive zeigt neues Gameplay und das sieht mal richtig gut aus

28.06.2024

Kein Bock auf Souls-Frust? So spielt sich die UE5-5-Hoffnung Phantom Blade Zero

08.06.2024

Phantom Blade 0 zeigt neuen Trailer und erinnert uns daran: Hier kommt ein dickes Grafik-Highlight!
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Phantom Blade Zero: Release, Plattformen und mehr - Alles, was ihr über DAS Action-Highlight 2026 wissen müsst

vor 36 Minuten

Phantom Blade Zero: Release, Plattformen und mehr - Alles, was ihr über DAS Action-Highlight 2026 wissen müsst
LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden

vor 41 Minuten

LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden
Der härteste Shooter 2026? Dieses exklusive PS5-Spiel könnte im positivsten Sinn ein echter Albtraum werden!

vor einer Stunde

Der härteste Shooter 2026? Dieses exklusive PS5-Spiel könnte im positivsten Sinn ein echter Albtraum werden!
mehr anzeigen