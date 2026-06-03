Mein Action-Highlight des Jahres wurde um 50 Tage verschoben

Ursprünglich sollte Phantom Blade Zero noch im September erscheinen und selbst in der Videobeschreibung des neuen Trailers von der State of Play ist noch der Neunte des Monats angegeben.

Doch nur wenige Minuten nach der Show kam via X die offizielle Bestätigung: Das chinesische Actionspiel für PS5 und PC wird um 50 Tage auf den 29. Oktober 2026 verschoben.



Eine Flucht aus dem vollen September? Zwar heißt es im Statement, man wolle noch einige Verbesserungen ins Spiel bringen, der Grund für die Verschiebung könnte jedoch an der enorm starken Konkurrenz liegen. Mit Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine, Control Resonant, Silent Hill Townfall und Onimusha: Way of the Sword ist der September vollgepackt mit potentiellen Highlights. Für eine überaus vielversprechende aber weitestgehend unbekannte Marke wie Phantom Blade Zero kein leichter Release-Monat.

Auf jeden Fall solltet ihr das Spiel von S-Game auf dem Schirm haben. Beim Anspielen auf der gamescom 2025 ist das Action-Adventure zu meinem persönlichen Messe-Highlight mutiert, da zwar vieles am Spiel auf den ersten Blick an ein Soulslike erinnert und die Kämpfe auch durchaus knackig sind. Was ihr hier aber bekommt, ist schlichtweg ein klassisches Actionspiel mit Schwierigkeitsgraden, recht linearen Leveln und Gegnern, die einmal besiegt auch nicht wieder aufstehen.