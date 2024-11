Xbox-Chef Phil Spencer spricht über die Zukunft von Xbox und kann sich kleinen Seitenhieb auf die PS5 Pro nicht verkneifen

Phil Spencer spricht über die Zukunft von Xbox und kann sich einen kleinen Seitenhieb Richtung Sony nicht sparen.

Wir befinden uns mit der PlayStation 5 und der Xbox Series aktuell vier mittlerweile Jahren in der neunten Konsolengeneration. Während mit der PS5 Pro gerade das nächste größere Hardware-Upgrade erschienen ist, dürfte klar sein, dass hinter den Kulissen der Konsolen-Hersteller*innen deutlich mehr abgeht.

Keine Xbox Series Pro? Das sagt Phil Spencer

Kein Pro-Upgrade für die Series? In einem Interview des Magazins Rolling Stone mit Xbox-Chef Phil Spencer bekommen wir zwar keinen konkreten Einblick in die Zukunft der Marke, dafür aber in die aktuelle Unternehmensstrategie.

Rolling Stone hat bei Phil Spencer nachgefragt, ob es für die Xbox Series ein Konsolen-Upgrade im Stile der PS5 Pro geben würde. Spencer lieferte darauf keine klare Antwort, hielt sich aber in Sachen Seitenhiebe nicht zurück. Wir übersetzen und zitieren die entsprechende Stellen für euch:

„Wir denken über Hardware nach, die einen einzigartigen Wert für unsere Spieler*innen oder Creator auf unserer Plattform kreieren kann. Wir brauchen keine schrittweise verbesserte Hardware zu unserem eigenen Vorteil.“

Insbesondere der zweite Satz dürfte mit klarem Blick auf die Konkurrenz gefallen sein, der der Xbox-Chef damit einen kleinen Seitenhieb verpasst. Dafür ist die Aussage zu nahe an der Veröffentlichung der PS5 Pro, die erst kürzlich erschienen ist.

Die Suche nach einzigartigen Erfahrungen: Phil Spencer zeigt dabei, mit welcher Frage sich die Hardwarehersteller*innen von Xbox auseinandersetzen müssen. Dabei greift er die interessante Thematik auf, wie sich die Spiele- aber auch Konsolenherstellung in den letzten 20 Jahren verändert hat. Weil die Sprünge von der einen Konsolengeneration in die nächste nicht mehr so riesig ausfallen, müssen eben neue Verkaufsgründe und Ideen her:

„Führt ein neues Gerät in irgendeiner Art und Weise zu einer einzigartigen Erfahrung auf dem Bildschirm? Es ist weniger wie in den alten Tagen, als wir von der originalen Xbox zum 360er-Modell gegangen sind. Das war Standard Definition zu High Definition. Mittlerweile ist es schwieriger, die Vorteile zu zeigen.“

Der Rahmen, in dem das Interview stattgefunden hat, betrifft die neue Werbestrategie von Xbox, laut der nun nahezu alle technischen Geräte eine Xbox sein können – nicht nur die klassischen Konsolen selbst.

Phil Spencer sagte dazu , dass sich Xbox als Marke aktuell verändere. Was bei der ersten Veröffentlichung buchstäblich eine Box gewesen ist, sei inzwischen viel zugänglicher und mehr als nur ein einzelnes Gerät. Xbox sei "auf eurem Smart-TV, eurem PC, eurem Handy", aktuell befände sich die Marke in der Übergangsphase.

Findet ihr, dass die Xbox Series ein Upgrade im Stil der PS5 Pro vertragen kann?