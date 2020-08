Pietsmiet spielt LEGO® Super Mario™ [Anzeige]

Die angekündigte und sehnlichst erwartete Kooperation zwischen LEGO und Nintendo trägt mit den LEGO® Super Mario™Sets endlich Früchte. Seit dem 1. August stehen die ersten Produkte aus der neuen Kooperation im Regal und im offiziellen LEGO Shop zum Kauf bereit.

Und auch die Streaming-Kollegen von Pietsmiet kommen am 30. August live in den Genuss der ersten LEGO® Mario™-Sets. Die Piets finden sich am Sonntag von 14 bis 16 Uhr im Livestream zusammen und testen die neuen Sets von LEGO® auf Herz und Nieren. Neben dem Starterset von LEGO® Super Mario™ haben die Piets auch einen ganzen Haufen Erweiterungspacks in der Hinterhand, mit denen sie ein riesiges Mario-Level mit zahlreichen Charakteren und Bösewichten nachbauen können.

Dabei werden einige der Sets live aufgebaut und die Piets müssen natürlich auch für so manche knifflige Challenge gegeneinander antreten. Damit die Zuschauer selbst etwas von dem Spaß abgekommen, gibt es natürlich auch einige der LEGO® Super Mario™ Sets im Livestream zu gewinnen. Schaut euch den Stream am Sonntag auf dem Twitch-Channel der Piets an und macht im Chat-Vote mit, wer die nächste Challenge gewinnt. Unter allen Teilnehmern werden coole Gewinne verlost.

Mehr als nur LEGO Steine

Mit dem Starterset bekommt ihr die wichtige LEGO® Mario™ Figur, die über LCD-Bildschirme und Lautsprecher mit euch kommuniziert. Mit dem Starterset von LEGO® Mario™ könnt ihr bereits unzählige Level zusammenbauen und anschließend durchspielen. Dabei könnt ihr euch virtuelle Münzen verdienen, indem ihr die LEGO® Mario™ Figur vom Startrohr über die kreiselnde Plattform, verschiedene Wolkenplattformen und vielen andere Blöcke bis zum Levelende bewegt. Auf dem Weg könnt ihr LEGO® Mario™ gegen Gumba und Bowser Jr. kämpfen lassen. Wie das Level angeordnet ist, bleibt euch überlassen.

Außerdem lässt sich das Level mit den zahlreichen Zusatz-Sets beliebig erweitern und mit neuen Charakteren und Funktionen verbinden. Mit der Erweiterungen "König Buu Huu und der Spukgarten" habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, gruselige Levelabschnitte mit bösen Buu Huu-Geistern einzubauen oder ihr holt euch mit "Marios Haus und Yoshi" den kleinen grünen Dinosaurier als treuen Weggefährten in die Level. Die einzige Grenze, die ihr habt, ist eure eigene Fantasie. Worauf wartet ihr also noch?

Schaut am 30. August den Livestream der Piets und macht beim Gewinnspiel mit oder holt euch die neuen Sets jetzt und spielt mit LEGO® Super Mario™ gleich selbst los!

Holt euch die neuen LEGO® Super Mario™ Sets!