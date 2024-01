Nach Gerüchten um Piranha Bytes-Aus: Nun meldet sich das Gothic-Studio selbst zu Wort und macht uns Hoffnung

Piranha Bytes reagiert endlich auf die Gerüchte.

Die Entlassungswellen und Studio-Schließungen scheinen kein Ende zu nehmen, auch nicht in Deutschland. Nachdem bereits Mimimi Games (Desperados 3) und Daedalic (Gollum) ihre Schließung verkündeten, steht laut Gerüchten als nächstes Piranha Bytes vor dem Aus. Mehrere Tage reagierte das deutsche Studio hinter Gothic und Elex nicht, jetzt gibt es aber endlich ein Statement, dass sogar etwas Hoffnung macht.

Darum geht's: Die Zukunft für Piranha Bytes steht scheinbar unter keinem guten Stern. Gleich mehrere Anzeichen wie abgeschaltete Webseiten sowie Quellen (darunter auch unsere Kolleg*innen der GameStar) deuten auf eine baldige Schließung hin.

Näheres dazu haben wir euch bereits vor einigen Tagen näher erläutert:

Trotz allem hat sich das betroffene Studio mit Sitz in Essen aber einige Tage zu all dem nicht geäußert. Jetzt gibt es aber endlich ein offizielles Statement – und das fällt positiver aus, als erwartet. Der Entwickler bestätigt darin nämlich nicht seine Schließung, zumindest noch nicht:

Ja, es stimmt. Wir, Piranha Bytes, sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all diese Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende: Schreibt uns noch nicht ab! Wir tun alles um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt.