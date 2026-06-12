Die erste Szenen zum neuen Pixar-Film sind da - "Gatto" wird ein tierisches Mafia-Epos mit ungewöhnlichem Look

Nero spielt die Hauptrolle im neuen Pixar-Film. (Bild: Pixar / Disney)

Wenn wir an Pixar denken, kommen uns schnell Toy Story, Die Unglaublichen oder Cars in den Sinn – alles hervorragende Animationsfilme des Studios, die den Look des Studios prägten. Mittlerweile versucht sich Pixar aber auch an andere Stilen.

Ein gutes Beispiel ist der kommende Film "Gatto". In einem ersten teaser-Trailer bekommen wir den "Spider-Verse-Stil" anhand von Mafia-Katzen präsentiert – und das wirkt schon jetzt sehr vielversprechend.

0:58 Pixars neuester Animationsfilm Gatto mixt 'Der Pate' mit dem Spider-Verse - und Katzen

"Der Pate" auf Samtpfoten

Pixar neuester potenzieller Geniestreich wurde letztes Jahr beim Annecy Animation Festival angekündigt, jetzt gibt es auch endlich einen ersten Teaser-Trailer.

Wer schon häufiger einen Pixar-Animationsfilm gesehen hat, wird schnell feststellen, dass Gatto – was das italienische Wort für Katze ist – auf einen etwas anderen Stil setzt. Er erinnert stark an den lebhaften Comic-Look der Spider-Verse-Filme von Sony. Damit entfernt sich das Studio in diesem Fall vom klassischen Pixar-3D-Look, was im ersten Trailer aber schon sehr gut aussieht.

Aber auch Story und Ton klingen vielversprechend. Die Geschichte dreht sich um den schwarzen Kater Nero, der es in Venedig aufgrund von Aberglaube nicht einfach hat. Als er auch noch Schulden beim Katzen-Mafiaboss Rocco einbüßen muss, hinterfragt er sein Leben umso mehr. Dank neuer Freundschaften versucht er sich aus der misslichen Lage zu retten.

Wie für Pixar gewohnt, dürfen wir trotz des an sich ernsten Mafia-Themas einen Film für die ganze Familie erwarten – mit viel Humor, tiefen Emotionen und sicher auch etwas Action. Eben eine Mafia-Parodie mit Katzen-Slapstick.

Wann startet Gatto im Kino? Wie gut das am Ende funktioniert, dürfen wir nächstes Jahr im Kino selbst herausfinden. Nachdem der Film erst für den Sommer 2027 angekündigt war, wurde er schließlich auf den 4. März 2027 vorgezogen.

Was haltet ihr vom ersten Trailer? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.