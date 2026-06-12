Die erste Szenen zum neuen Pixar-Film sind da - "Gatto" wird ein tierisches Mafia-Epos mit ungewöhnlichem Look

Die ersten Szenen zum neuen Animationsfilm überzeugen mit einem neuen Stil, den wir so eher von Spider-Man kennen.

Profilbild von Annika Bavendiek

Annika Bavendiek
12.06.2026 | 12:27 Uhr

Nero spielt die Hauptrolle im neuen Pixar-Film. (Bild: Pixar Disney) Nero spielt die Hauptrolle im neuen Pixar-Film. (Bild: Pixar / Disney)

Wenn wir an Pixar denken, kommen uns schnell Toy Story, Die Unglaublichen oder Cars in den Sinn – alles hervorragende Animationsfilme des Studios, die den Look des Studios prägten. Mittlerweile versucht sich Pixar aber auch an andere Stilen.

Ein gutes Beispiel ist der kommende Film "Gatto". In einem ersten teaser-Trailer bekommen wir den "Spider-Verse-Stil" anhand von Mafia-Katzen präsentiert – und das wirkt schon jetzt sehr vielversprechend.

Video starten 0:58 Pixars neuester Animationsfilm Gatto mixt 'Der Pate' mit dem Spider-Verse - und Katzen

"Der Pate" auf Samtpfoten

Pixar neuester potenzieller Geniestreich wurde letztes Jahr beim Annecy Animation Festival angekündigt, jetzt gibt es auch endlich einen ersten Teaser-Trailer.

Wer schon häufiger einen Pixar-Animationsfilm gesehen hat, wird schnell feststellen, dass Gatto – was das italienische Wort für Katze ist – auf einen etwas anderen Stil setzt. Er erinnert stark an den lebhaften Comic-Look der Spider-Verse-Filme von Sony. Damit entfernt sich das Studio in diesem Fall vom klassischen Pixar-3D-Look, was im ersten Trailer aber schon sehr gut aussieht.

Aber auch Story und Ton klingen vielversprechend. Die Geschichte dreht sich um den schwarzen Kater Nero, der es in Venedig aufgrund von Aberglaube nicht einfach hat. Als er auch noch Schulden beim Katzen-Mafiaboss Rocco einbüßen muss, hinterfragt er sein Leben umso mehr. Dank neuer Freundschaften versucht er sich aus der misslichen Lage zu retten.

Wie für Pixar gewohnt, dürfen wir trotz des an sich ernsten Mafia-Themas einen Film für die ganze Familie erwarten – mit viel Humor, tiefen Emotionen und sicher auch etwas Action. Eben eine Mafia-Parodie mit Katzen-Slapstick.

Toy Story 5: Release, Streaming & mehr - Alle wichtigen Infos zur nächsten Fortsetzung der Pixar-Reihe
von Kevin Itzinger
Toy Story 5: Release, Streaming + mehr - Alle wichtigen Infos zur nächsten Fortsetzung der Pixar-Reihe
Vergesst die Disney-Prinzessinnen: In diesem Roman ist Rotkäppchen Raumschiff-Pilotin und Cinderella ein Cyborg
von Elias Mohr
Vergesst die Disney-Prinzessinnen: In diesem Roman ist Rotkäppchen Raumschiff-Pilotin und Cinderella ein Cyborg
Neuer Film des Spider-Verse-Studios räumt 93% bei Rotten Tomatoes ab - läuft ab heute auch in deutschen Kinos
von Annika Bavendiek
Neuer Film des Spider-Verse-Studios räumt 93% bei Rotten Tomatoes ab - läuft ab heute auch in deutschen Kinos

Wann startet Gatto im Kino? Wie gut das am Ende funktioniert, dürfen wir nächstes Jahr im Kino selbst herausfinden. Nachdem der Film erst für den Sommer 2027 angekündigt war, wurde er schließlich auf den 4. März 2027 vorgezogen.

Was haltet ihr vom ersten Trailer? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Neues Xbox-Update ist da und gibt Gamescore-Helden endlich richtige Auszeichnungen

vor 31 Minuten

Neues Xbox-Update ist da und gibt Gamescore-Helden endlich richtige Auszeichnungen
Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen   4

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket - Alle Secret Missions und wie wir sie erfüllen
Die erste Szenen zum neuen Pixar-Film sind da - Gatto wird ein tierisches Mafia-Epos mit ungewöhnlichem Look

vor einer Stunde

Die erste Szenen zum neuen Pixar-Film sind da - "Gatto" wird ein tierisches Mafia-Epos mit ungewöhnlichem Look
Crimson Desert Update 1.11 ist da, bringt dringend notwendige Verbesserung für Haustiere und weitere neue Inhalte

vor 2 Stunden

Crimson Desert Update 1.11 ist da, bringt dringend notwendige Verbesserung für Haustiere und weitere neue Inhalte
mehr anzeigen