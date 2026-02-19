Neuer Film des Spider-Verse-Studios räumt 93% bei Rotten Tomatoes ab - läuft ab heute auch in deutschen Kinos

GOAT begeistert bereits das Publikum im Ausland. Jetzt dürfen wir uns auch in deutschen Kinos selbst vom Animationsfilm überzeugen.

Annika Bavendiek
19.02.2026 | 10:01 Uhr

Will will zu den ganz Großen gehören. (Bild: Sony Pictures Animation CTMG) Will will zu den ganz Großen gehören. (Bild: Sony Pictures Animation / CTMG)

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Sony Pictures Animation hat einen neuen Animationsfilm am Start: G.O.A.T.: Bock auf große Sprünge (Originaltitel einfach nur "GOAT"). In der tierischen Actionkomödie begleiten wir einen kleinen Ziegenbock, der sich in der Welt des Profisports beweisen will. Erste Wertungen sind sehr vielversprechend.

Sony Pictures neuester Kinofilm startet in Deutschland durch

  • Deutscher Kinostart: 19. Februar 2026
  • Filmlänge: 1 Stunde 40 Minuten
  • FSK: ab 6 Jahren

Video starten 2:16 Goat: Im neuen Film der Macher von K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse will eine Ziege unbedingt Profi-Basketballer werden

Vorherige Produktionen wie Spider-Man: Across the Spider-Verse und KPop Demon Hunters ließen schon auf Großes hoffen. Mittlerweile kann das US-Publikum den Film in den Kinos genießen, während es in Deutschland schon eine Vorpremiere gab. Daher trudeln auch mehr und mehr Bewertungen zu GOAT ein, die schon vielversprechend aussehen.

Die internationalen Kritiker*innen geben dem Film auf Rotten Tomatoes zwar "nur" 81%, das Publikum bewertet den Film mit 93% (Popcornmeter) aber noch einmal um einiges besser. Es sieht also ganz danach aus, als hätte Sony Pictures hier wieder einen spaßigen Abendfüller abgeliefert, den wir nun auch in Deutschland im Kino schauen können.

Die größte Gaming- und LAN-Party Deutschlands: Jetzt Tickets für die CAGGTUS sichern – 2026 gibt es einige Überraschungen!
Anzeige
Zoomania 2 auf Disney Plus streamen - Möglicher Streaming-Release des 2. Films in Deutschland
von Annika Bavendiek

Darum geht's in GOAT

Der Ziegenbock Will lebt in einer reinen Tierwelt und hat sich ausgerechnet den brutalsten Kontaktsport überhaupt ausgesucht: Roarball. Während die massiven Raubtiere im Team keine Lust auf den schmächtigen Neuzugang haben, will Will allen beweisen, dass auch er das Zeug dazu hat, in diesem Sport etwas zu reißen.

Die Underdog-Sportgeschichte ist zwar sehr klassisch und vorhersehbar, aber GOAT bietet trotzdem einen familienfreundlichen Mix aus sportlicher Action, tierischem Humor und einer inspirierenden Message. Gelobt werden vor allem die visuell beeindruckenden Szenen.

Auf Seite 2 gehen wir auf den Streaming-Release ein.

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Neuer Film des Spider-Verse-Studios räumt 93% bei Rotten Tomatoes ab - läuft ab heute auch in deutschen Kinos

vor 15 Minuten

Neuer Film des Spider-Verse-Studios räumt 93% bei Rotten Tomatoes ab - läuft ab heute auch in deutschen Kinos
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)   6     10

vor 22 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)
Stardew Valley - Nintendo Switch 2-Edition: ConcernedApe gibt endlich Update zum Release des Upgrades in Deutschland

vor einer Stunde

Stardew Valley - Nintendo Switch 2-Edition: ConcernedApe gibt endlich Update zum Release des Upgrades in Deutschland
Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.1 ist jetzt live - Das bringt der erste Patch nach dem großen Update 3.0

vor einer Stunde

Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.1 ist jetzt live - Das bringt der erste Patch nach dem großen Update 3.0
mehr anzeigen