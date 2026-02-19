Neuer Film des Spider-Verse-Studios räumt 93% bei Rotten Tomatoes ab - läuft ab heute auch in deutschen Kinos

Will will zu den ganz Großen gehören. (Bild: Sony Pictures Animation / CTMG)

Sony Pictures Animation hat einen neuen Animationsfilm am Start: G.O.A.T.: Bock auf große Sprünge (Originaltitel einfach nur "GOAT"). In der tierischen Actionkomödie begleiten wir einen kleinen Ziegenbock, der sich in der Welt des Profisports beweisen will. Erste Wertungen sind sehr vielversprechend.

Sony Pictures neuester Kinofilm startet in Deutschland durch

Deutscher Kinostart: 19. Februar 2026

19. Februar 2026 Filmlänge: 1 Stunde 40 Minuten

1 Stunde 40 Minuten FSK: ab 6 Jahren

2:16 Goat: Im neuen Film der Macher von K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse will eine Ziege unbedingt Profi-Basketballer werden

Vorherige Produktionen wie Spider-Man: Across the Spider-Verse und KPop Demon Hunters ließen schon auf Großes hoffen. Mittlerweile kann das US-Publikum den Film in den Kinos genießen, während es in Deutschland schon eine Vorpremiere gab. Daher trudeln auch mehr und mehr Bewertungen zu GOAT ein, die schon vielversprechend aussehen.

Die internationalen Kritiker*innen geben dem Film auf Rotten Tomatoes zwar "nur" 81%, das Publikum bewertet den Film mit 93% (Popcornmeter) aber noch einmal um einiges besser. Es sieht also ganz danach aus, als hätte Sony Pictures hier wieder einen spaßigen Abendfüller abgeliefert, den wir nun auch in Deutschland im Kino schauen können.

Darum geht's in GOAT

Der Ziegenbock Will lebt in einer reinen Tierwelt und hat sich ausgerechnet den brutalsten Kontaktsport überhaupt ausgesucht: Roarball. Während die massiven Raubtiere im Team keine Lust auf den schmächtigen Neuzugang haben, will Will allen beweisen, dass auch er das Zeug dazu hat, in diesem Sport etwas zu reißen.

Die Underdog-Sportgeschichte ist zwar sehr klassisch und vorhersehbar, aber GOAT bietet trotzdem einen familienfreundlichen Mix aus sportlicher Action, tierischem Humor und einer inspirierenden Message. Gelobt werden vor allem die visuell beeindruckenden Szenen.

