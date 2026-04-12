Toy Story 5: Release, Streaming & mehr - Alle wichtigen Infos zur nächsten Fortsetzung der Pixar-Reihe

Toy Story 5 - Alle Infos zum nächsten Teil der Pixar-Reihe.

Vor mittlerweile über 30 Jahren feierte der erste Toy Story-Film seine Premiere auf der großen Leinwand und in diesem Sommer kommt schon das fünfte große Abenteuer von Woody, Buzz und der restlichen Gang in die Kinos.

Wir versorgen euch hier mit allen wichtigen Informationen zu Toy Story 5, dem nächsten Kapitel der gefeierten Pixar-Reihe.

Du willst direkt zu einem bestimmten Thema? Kein Problem:

Kino-Release: Dann kommt Toy Story 5 auf die große Leinwand

23. Juli 2026 (Deutschland)

(Deutschland) 19. Juni 2026 (USA)

Auch wenn der offizielle Kinostart in den USA am 19. Juni 2026 stattfindet, sollten wir ursprünglich einmal mehr vom traditionellen Kino-Donnerstag in Deutschland profitieren. Aus dem Kinostart am 18. Juni 2026 wird nun allerdings nichts, da Disney den Film vor rund einem Monat auf den 23. Juli 2026 verschoben hat, um so der Fußball WM aus dem Weg zu gehen. Die verschlingt in Deutschland erfahrungsgemäß sehr viel Aufmerksamkeit und sorgt nicht selten auch für leere Kinos.

Ob der Film auch in den USA noch verschoben wird, ist bisher unklar, aktuell ist der Filmstart dort noch für den 19. Juni 2026 festgesetzt.

1:43 Wenn ihr vor dem Kinostart schon Lust auf Toy Story habt – in Dreamlight Valley könnt ihr ebenfalls auf Woody und Buzz treffen.

Autoplay

Streaming-Release: Wo und ab wann ihr Toy Story 5 Zuhause schauen könnt

Da Pixar seit 2006 zur Walt Disney Company gehört, wird Toy Story 5 auch entsprechend im Streaming-Angebot von Disney Plus landen. Zum Kaufen und Leihen wird er aber sehr wahrscheinlich auch auf allen anderen gängigen Plattformen, wie Amazon, Apple oder YouTube verfügbar sein.

Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Toy Story 5 spätestens zum Jahresende digital, als auch auf DVD und Blu-ray, verfügbar sein wird.

Auf den kommenden Seiten erfahrt ihr noch alles zum Cast und zur Story.