Ein Stück Italien für Zuhause? Macht euch die perfekte Pizza Napoletana ganz einfach selbst!

So gelingt euch eine perfekte Pizza auch ganz einfach zuhause!

Ich liebe es, Pizza selbstzumachen, und für mich ist das auch jedes Mal ein absolutes Must-have bei einem gemütlichen Beisammensein mit Freunden. Warum? Nun ja, fast alle mögen Pizza und jeder kann sie sich nach Herzenslust belegen! Egal ob mit Salami, Schinken oder lieber mit Gemüse für die Vegetarier, satt wird zumindest jeder.

Bleibt nur das Problem, dass die Pizzen in einem normalen Küchenofen meist nicht so gut werden, wie wir's beispielsweise im Restaurant kennen. Eine kleine Abhilfe schafft jetzt aber dieser kleine Elektroofen, denn damit bekommt ihr eine Pizza fast wie vom Italiener!

Der Pizza Pronto löst eines der größten Probleme der Selfmade-Pizza!

Um eine perfekte Pizza in der eigenen Küche zu zaubern, reicht der normale Ofen oft nicht aus. Die meisten Geräte erreichen gerade mal eine Temperatur von 280°C bis 300°C, benötigt werden aber eher so 380°C bis hin zu 430°C.

Mit dem zusätzlichen Schieber könnt ihr eure Pizza auch ganz einfach in den Ofen packen und wieder rausholen, ohne euch zu verbrennen!

Der Pizza Pronto kommt deshalb direkt mit zwei essentiellen Features um die Ecke! Einerseits erreicht er eine Temperatur von 400°C – also perfekt für unser Vorhaben – und zudem besitzt er eine rotierende Platte. Wozu das gut ist? So verteilt sich die Hitze gleichmäßig beim Backen und ihr müsst die Pizza nicht händisch drehen oder Angst haben, dass eine Hälfte schneller durch ist als die andere!

Pizzaofen inklusive Schieber und praktischer App!

Damit ihr eure Pizza ganz einfach in den Ofen rein und auch wieder heraus bekommt, ist selbstverständlich ein Pizzaschieber direkt mit dabei! Das Gerät ist übrigens auch super schnell. Ihr müsst den Pronto lediglich vorheizen, eure Pizza reinschieben und schon nach wenigen Minuten ist sie perfekt gebacken. Naja, zumindest wenn ihr sie pünktlich wieder herausnehmt und nicht wie ich einfach vergesst (ist mir zum Glück erst das ein oder andere Mal passiert).

In der coolen App findet ihr eine Vielzahl leckerer Rezepte zum Nachmachen!

Ein weiteres, cooles Gimmick ist, dass es außerdem eine App mit tollen Rezepten gibt! Immerhin kann der Pizza Pronto noch einiges mehr, wie etwa auch Brot backen.