Stopp! Wenn ihr auch nur ein bisschen was für kreative Open Worlds übrig habt, solltet ihr an diesem PS5-Spiel nicht einfach vorbeigehen.

Jetzt könnt ihr euch eines der besten PS5-Spiele des letzten Jahres günstig im Sonderangebot sichern: Amazon hat den Preis des Open-World-Hits, der bei uns im GamePro-Test eindrucksvolle 90 Punkte bekommen hat, im Rahmen seines Days of Play Sales um stolze 55€ reduziert: Statt 79,99€ bezahlt ihr jetzt nur noch 24,99€. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Theoretisch soll das Angebot noch bis zum 10. Juni laufen, er könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Falls ihr Pech haben und zu spät kommen solltet, könnt ihr euch mit den weiteren PS5-Hits trösten, die es durch den Days of Play Sale bei Amazon gerade günstiger gibt, darunter unter anderem Ghost of Yotei, Spider-Man 2 und Astro Bot. Hier findet ihr die Übersicht über die Angebote:

Hoffnungsvolle Postapokalypse: Das ist der günstige Open-World-Hit für PS5!

Die beiden großen Open Worlds durchquert ihr mit futuristischen Fahrzeugen.

Wir sprechen von Death Stranding 2, dem zumindest unserer Test-Wertung nach besten First-Party-Spiel für PS5 seit Astro Bot vor rund zwei Jahren. Wie schon im Vorgänger spielt ihr hier abermals den Paketboten Sam Bridges, der seinen Job in einer lebensfeindlichen, postapokalyptischen Welt zu erledigen hat, in der bereits das unwegsame Gelände zur Herausforderung wird – zusätzlich zu den Banditen und übernatürlichen Feinden, auf die man unterwegs trifft.

Im Gegensatz zum ersten Teil seid ihr dabei nicht mehr in den endzeitlichen USA, sondern in gleich zwei neuen Open Worlds unterwegs: Ihr startet in Mexiko und zieht dann nach Australien weiter. In den riesigen, bildschönen Landschaften seid ihr nicht mehr so lange zu Fuß unterwegs wie im Vorgänger, stattdessen stehen euch schon recht früh verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Ihr habt sogar zahlreiche Möglichkeiten, den Wiederaufbau der Infrastruktur in den Regionen voranzutreiben.

21:20 Death Stranding 2 - Unser Testvideo zum neuen Open-World-Hit für PS5

Autoplay

Auch euer Waffenarsenal ist stark angewachsen: Durch Schrotflinten, Scharfschützengewehre, Granatwerfern und vieles mehr habt ihr nun eine stattliche Auswahl an taktischen Möglichkeiten, um Kämpfe auf ganz verschiedene Weisen anzugehen. Das Kampfsystem ist dem des ersten Teils weit überlegen, generell bietet Death Stranding 2 sehr viel mehr Abwechslung und Komplexität beim Gameplay.

Was dadurch etwas verloren geht, ist das Gefühl von Einsamkeit und Hilflosigkeit aus Teil 1. Da wir so viele Möglichkeiten haben, beim Wiederaufbau der Welt mitzuwirken, hat Death Stranding 2 einen fast schon hoffnungsvollen Unterton, obwohl die abermals sehr abgedrehte Story auch diesmal wieder viele düstere Momente zu bieten hat. Trotzdem ist auch Death Stranding 2 wieder ein kreatives Gesamtkunstwerk und dank der Verbesserungen sogar eines der besten Open-World-Spiele, die ihr auf PS5 bekommen könnt.